El regreso de Susana Giménez a la Argentina se vio alterado por un fuerte problema de salud que la obligó a pasar por el quirófano. La diva, de 82 años, fue internada en el Hospital Italiano y debió ser operada de urgencia por una hernia de disco que le provocaba intensos dolores.

La noticia se conoció este sábado, cuando Ángel de Brito informó a través de sus redes sociales que Susana llevaba varios días internada y que finalmente había sido intervenida quirúrgicamente por el dolor que sentía.

Susana Giménez (Foto: captura Telefe)

La conductora había vuelto recientemente de Estados Unidos, donde estuvo siguiendo de cerca el Mundial, y poco después de aterrizar su cuadro se agravó, lo que derivó en la cirugía.

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Según detalló De Brito en sus historias de Instagram, la operación fue exitosa y Susana ya recibió el alta médica. “Susana Giménez estuvo internada desde el miércoles en el Hospital Italiano. Fue operada de una hernia de disco. Ya le dieron el alta hoy y está perfecta, pero dolorida, descansando en su casa”, contó el conductor de LAM.

Tras abandonar el centro de salud, la conductora continuará con el postoperatorio en su domicilio, donde deberá guardar reposo durante los próximos días. Si bien la intervención resultó exitosa, las primeras horas de recuperación no fueron sencillas debido a las molestias propias de este tipo de cirugía.

Foto: Instagram (@marley_ok)

El entorno de Susana transmitió tranquilidad y aseguró que la evolución es favorable. La diva se encuentra descansando y siguiendo las indicaciones médicas para una pronta recuperación.

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