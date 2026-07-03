Como en cada gran cita de la Selección Argentina, Susana Giménez volvió a decir presente para alentar al equipo de Lionel Scaloni. Instalada desde hace un tiempo en Miami, la conductora no dudó en ir al estadio junto a Marley, con quien además grabó un especial para Por el Mundo Mundial.

La presencia de la diva no pasó inadvertida. Fanática del fútbol cuando juega la Selección, Susana vivió el encuentro que disputó Argentina contra Cabo Verde (que terminó 3 a 2 a favor de la Selección) la intensidad que la caracteriza y protagonizó un desopilante festejo cuando Lionel Messi abrió el marcador con un verdadero golazo.

Fue el propio Marley quien compartió el momento en sus redes sociales, donde se pudo ver a la conductora desbordada de felicidad: “¡Vamo’! ¡Messi, Messi!”, gritó la conductora mientras celebraba el tanto del capitán argentino desde una de las plateas del estadio.

Foto: Instagram (@marley_ok)

El video rápidamente comenzó a circular entre los fanáticos, que destacaron la espontaneidad de la diva y la pasión con la que vivió el partido junto al conductor.

Además de mostrar el efusivo festejo de Susana, Marley aprovechó sus redes para rendirse a los pies del capitán de la Selección con un mensaje cargado de admiración: “Golazo de Leo Messi. Su vigésimo en mundiales, máximo goleador de la historia y séptimo en este Mundial de Estados Unidos. En 4 partidos ya alcanzó los 7 que hizo en todo el Mundial de Qatar. ¡Genio es poco!”, escribió el conductor.

¡A puro festejo!

Marley: “Golazo de Leo Messi. Su vigésimo en mundiales, máximo goleador de la historia y séptimo en este Mundial de Estados Unidos. En 4 partidos ya alcanzó los 7 que hizo en todo el Mundial de Qatar. ¡Genio es poco!”.

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PAMPITA Y MARTÍN PEPA, A LOS BESOS EN EL MUNDIAL 2026: LAS IMÁGENES QUE CONFIRMAN QUE ATRAVIESAN SU MEJOR MOMENTO

Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa volvieron a convertirse en noticia, pero esta vez por una tierna demostración de amor que quedó registrada en pleno Mundial 2026.

La modelo y el empresario fueron captados intercambiando apasionados besos mientras disfrutaban de la previa de uno de los partidos de la Selección Argentina en Estados Unidos. Las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales, fueron compartidas por la cuenta oficial de X (antes Twitter) de LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito por América.

En las capturas, obtenidas de un video grabado por otros hinchas presentes en el lugar, se puede ver a Pampita y Martín muy compinches, abrazados y completamente ajenos a las miradas de quienes los rodeaban. Ambos dijeron presente para acompañar a la Scaloneta en una jornada cargada de emoción mundialista.

Foto: Captura de video de X (@elejercitodelam)

Lejos de esconderse, la pareja se mostró relajada y enamorada en medio del clima festivo que se vive en el país norteamericano. Los besos y gestos de cariño no pasaron inadvertidos y rápidamente despertaron la atención de los fanáticos.

Las imágenes llegan en un momento de plena felicidad para la conductora, que disfruta de su relación con Martín Pepa mientras combina viajes, trabajo y compromisos personales. Esta vez, el escenario elegido para sellar su amor fue nada menos que la máxima cita del fútbol mundial.

Foto: Captura de video de X (@elejercitodelam)

Con estas postales románticas, Pampita y Martín Pepa dejaron en claro que su historia sigue avanzando a paso firme y que el amor atraviesa uno de sus momentos más sólidos.