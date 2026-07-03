Daniela Celis volvió a demostrar por qué es una de las figuras más seguidas en redes sociales tras compartir un video que rápidamente se viralizó en TikTok: bailando con la bandera celeste y blanca pintada en las mejillas de sus hijas, la ex Gran Hermano se mostró alentando con todo a la Selección en pleno Mundial 2026.

La escena, tan espontánea como emotiva, muestra a la influencer bailando y cantando con Aimé y Laia mientras las nenas, ataviadas con buzos alusivos al Mundial, se contagian de la alegría futbolera de su mamá.

El video está musicalizado con “Hagámoslo pero bien Argentino”, de Migrantes, uno de los temas que se convirtió en banda de sonido obligada de los festejos futboleros en las redes durante este Mundial. El clip, grabado en la intimidad del living de su casa, no tardó en multiplicarse entre sus seguidores, que destacaron la ternura del momento familiar.

Daniela Celis alentando con sus gemelas, Aimé y Laia, a la Selección en el Mundial 2026. Crédito: TikTok

LA TERNURA DE AIMÉ Y LAIA EN SU PRIMER MUNDIAL

Con apenas dos años, las gemelas de Daniela Celis y Thiago Medina viven su primera Copa del Mundo y ya se ganaron el corazón de los usuarios de las redes. Vestidas con ropa alusiva a la Selección y con los cachetitos pintados de celeste y blanco, las nenas acompañan cada partido desde su casa, jugando y aplaudiendo al ritmo de los festejos familiares.

La propia influencer compartió distintos registros del “modo mundialista” de sus hijas, remarcando lo especial que resulta vivir esta fiesta futbolera en una nueva etapa de su vida, ya como mamá.

Laia y Aimé alentando a la selección Argentina. Crédito danielacelis12

La repercusión del video no sorprende: Daniela suele compartir con sus seguidores los momentos más cotidianos de la crianza de Aimé y Laia, y cada publicación genera altos niveles de interacción.

UN MOMENTO FAMILIAR QUE ENAMORÓ EN LAS REDES

Los comentarios no tardaron en llegar, y la mayoría coincidió en destacar la emoción de ver a una nueva generación de hinchas creciendo al calor de la pasión albiceleste.

Más allá del furor futbolero, el video también deja en evidencia el vínculo que Daniela construyó con sus hijas en estos dos años de maternidad, un camino que la propia influencer suele describir como intenso, desafiante y, sobre todo, profundamente gratificante.