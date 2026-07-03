Bendita criticó con humor al cronista Walle Leiva tras su llanto en TV, ocasión que aprovechó Luca Martin para redolar su ataque contra Puro Show pero, sobre todo, contra Pampito, que le respondió con fuerza al hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin.
La pica entre Luca y el conductor de eltrece se inició cuando el polémico panelista fue duramente criticado por sus opiniones sobre Chiche Gelblung, y en el único ciclo en el que o defendieron fue en Puro Show, donde explicaron que todo se debía a la impericia del joven, que no tenía experiencia en ese tipo de ciclos.
“Dije que cuando todos los medios lo estaban matando, porque sentimos que había una cuestión política, nosotros tratamos de ser objetivos. Y la verdad es que me parecía interesante lo que estaba planteando en Bendita”, recordó Pampito. “Pero este pibe, lejos de agradecer (…) dijo días después que yo era un mentiroso”, agregó.
“Y cuando le mandé un mensaje porque me dio mucha bronca, le digo ‘Che, Luca, te tiré buena onda, ¿por qué me trataste de mentiroso?’ Y me respondió ‘¡Ay, perdón! me confundí con Tomi Dente’. Si trabajás en esto, por lo menos, sabé quién es quién. Y si no, pedí disculpas al aire”, le aconsejó Sebastián.
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“Y después, escuché que otra vez le tiró un palito al programa diciendo que nosotros hostigamos a las víctimas y las perseguimos; (…) y nosotros hablamos con las víctimas. Entonces, me da bronca que ya por tercera vez hables pavadas de este programa. Entonces, por ahí, sí le dije ‘pavote’ en caliente. Tenés que buscar, si querés dedicarte a esto, aprender un poquito y ser menos soberbio, porque por ahora le venís pifiando bastante feo”, aconsejó Pampito.
La producción puso entonces una entrevista a Lucen la que reconoció que confundió a Sebastián con Dente, pero reiteró que el conductor mintió sobre el trato durante el escándalo con Chiche Gelblung y lo acusó de “estar todo el día en Twitter” y que “le chup#$% los dos huevos juntos” lo que pensara el conductor.
Eso desesperó a Pampito: “Vas a seguir siendo un burro entonces”, lanzó. “Es un burro porque no entiende lo que le dicen. ¡Buscá los tapes y vas a ver que este programa te defendimos de Feimann y todo el mundo, pavote! Sos un pavote y soberbio porque no te entran las cosas en la cabeza”, agregó Pampito antes de dar a conocer qué pasa con el panelista
“Es un pibe al que no le gusta la tele, que está en todo su derecho. No mira tele y entonces no sabe de lo que habla, no tiene ni idea. Y está en un programa en el que se dedica a ver informes, entonces debe ser un vago que se sienta a mirar recortecitos y no tiene ni idea”, arremetió Pampito, mientras Matías Vázquez confirmaba que, en su streaming, confesó que “no le gusta trabajar en la tele”.
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