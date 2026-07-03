La cultura argentina despidió este jueves a Susana Freyre, una de las actrices más emblemáticas de su generación, quien murió en San Pablo, Brasil, a los 97 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que destacó su extensa y reconocida trayectoria en cine, teatro y televisión.

Nacida en Rosario el 5 de septiembre de 1929 como Susana Guenola Zubiri, Freyre construyó una carrera que trascendió fronteras. Trabajó en Argentina, Brasil, México y Venezuela, y se consolidó como una figura central del espectáculo nacional. En 1964, recibió el Premio Cóndor de Plata a la Mejor Actriz por su papel en Paula cautiva, uno de los trabajos más recordados de su carrera.

Susana Freyre (Foto: Facebook)

El debut teatral de Freyre fue con Facundo en la Ciudadela, bajo la dirección de Orestes Caviglia. Luego brilló en obras como El hombre de mundo —junto a Esteban Serrador y Rosa Rosen en el Teatro Nacional Cervantes—, Así es la vida, El profesor, Gigí, Un domingo en Nueva York y Villa Verdi. En Brasil, a comienzos de los años 60, protagonizó El milagro de Ana Sullivan junto a Maria Angela.

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DESPIDIERON A SUSANA FREYRE, UNA DE LAS ACTRICES MÁS QUERIDAS DE SU GENERACIÓN

En el cine, dejó su marca en títulos como El canto del cisne, Las seis suegras de Barba Azul, Con el diablo en el cuerpo, La novia de la marina, ¿Por qué mintió la cigüeña?, La loca de la casa, Un ángel sin pudor, Mis amores en Río, Paula cautiva, Primero yo y La flor de la mafia.

Susana Freyre en el póster de la película "Mis Amores en Río"

En televisión, Freyre participó en ciclos y ficciones que marcaron época, como Matrimonios y algo más, Teatro 13, Ciclo de teatro argentino, La buena gente, Enséñame a quererte, Mujeres en presidio, Un latido distinto, Un pueblo llamado infierno, Somos lo que somos, Eugenia, Todo tuyo, Cara a cara y Entre el amor y el poder.

Susana Freyre junto a Duilio Marzio en la película Cautiva (1963)

Estuvo casada con el reconocido director Carlos Hugo Christensen, con quien compartió parte de su vida y su pasión por el arte. En 2013, la Asociación Argentina de Actores y Actrices y el Honorable Senado de la Nación le otorgaron el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, en reconocimiento a su aporte invaluable a la cultura nacional.

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