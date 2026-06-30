Daniel Melingo murió a los 68 años. Por el momento, no se conocen las causas de su muerte, aunque se informó que fue encontrado en el interior de su casa por uno de sus hijos.

La noticia conmocionó al ambiente musical, ya que Melingo se encontraba en plena actividad y a punto de lanzar uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera.

Melingo estaba a punto de lanzar el disco Tangos bajos (Rework), que iba a presentar el próximo 21 de septiembre en el Teatro Coliseo.

SU TRAYECTORIA: DE LOS TWIST A CHARLY GARCÍA

Daniel Melingo fue un músico de una trayectoria extraordinaria y múltiple. Multiinstrumentista de raza, su nombre quedó grabado en la historia del rock argentino como uno de los fundadores de Los Twist, la banda que formó junto a Pipo Cipolatti a principios de los años ’80 y con la que participó en los primeros tres discos del grupo.

El debut de la banda, La dicha en movimiento, fue un hito. Grabado en apenas 29 horas y media con la producción de Charly García, el álbum fue un soplo de aire fresco en un país que se preparaba para recibir la democracia tras años de dictadura.

Letras con humor e ironía, música para bailar y una energía new wave que los ubicó junto a Soda Stereo, Virus y Sumo como protagonistas de la efervescencia musical de los bares porteños del under.

Murió Daniel Melingo a los 68 años: adiós a una leyenda del rock nacional y el tango. Crédito: Instagram

Pero su historia no se agotó ahí. Antes de Los Twist, Melingo ya había sido músico sesionista de Milton Nascimento y formó parte de Los Abuelos de la Nada, con quienes también grabó tres álbumes. Y uno de los puntos más consagratorios de su carrera llegó al integrarse a la banda de Charly García para participar en la grabación del emblemático Piano Bar (1984), disco de culto de la música argentina.

EL DISCO QUE YA NO PODRÁ PRESENTAR

En los últimos años, Daniel Melingo había encontrado en el tango un nuevo hogar artístico, desarrollando una propuesta que fusionaba ese género con su impronta rockera y lo había consagrado también en el circuito internacional.

Su último proyecto era Tangos bajos (Rework), un disco que contaba con la participación de grandes figuras invitadas: Pity Álvarez, Fito Páez, Andrés Calamaro, Malandro, Juli Laso y Maxi Prietto, entre otros. Estaba previsto para salir en septiembre, justo antes de un concierto que tenía agendado para el 21 de septiembre en el Teatro Coliseo, donde iba a presentarlo acompañado por una orquesta.

Daniel Melingo con Pipo Cipolatti y Los Twist. Crédito: Instagram

“Desde 2019 vengo desarrollando una idea. La fui compilando en un álbum que va a salir en septiembre, justo antes del concierto. Y también, desde lo técnico y lo musical, vengo desarrollando la idea de una orquesta típica”, había dicho Melingo días atrás en diálogo con Indie Hoy, en lo que resultaría una de sus últimas entrevistas.