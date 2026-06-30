Desde el 18 de julio, el Teatro Border de Palermo abrió sus puertas a Luna y su galaxia, un musical infantil de gran producción pensado para disfrutar en familia durante las vacaciones de invierno.

La propuesta, con funciones los lunes, miércoles y sábados a las 17 y los domingos de agosto a las 15, invita a grandes y chicos a sumergirse en una historia sobre los vínculos, la infancia y la capacidad de volver a creer.

La trama sigue a Luna, una niña que atraviesa la separación de sus padres y siente que su mundo se desmorona.

Luna y su Galaxia

Acompañada por sus amigas Consuelo y Amparo, y por Pedacitos, un amigo interior que la guía en su universo emocional, Luna inicia un viaje mágico y humano para intentar recomponer lo que cambió para siempre.

En ese recorrido, descubrirá que algunas cosas no vuelven a ser como antes, sino que se transforman en nuevas formas de existir.

Una puesta visual y poética con música original

La obra se destaca por su puesta poética y visual, con canciones originales llenas de emoción y ternura. El elenco está integrado por niños y adultos, lo que refuerza el mensaje de empatía y conexión entre generaciones.

El backstege de Luna y su Galaxia

El equipo creativo incluye a Joaquina Sanchez Zinny en la producción y dirección general, con guión de Polly Bouquet y la propia Sanchez Zinny. La música y las letras son de Diego Lozano y Sanchez Zinny, mientras que la coreografía está a cargo de Daniela Niccoli y el diseño de luces de Matías Pagliocca.

Elenco y funciones en vacaciones de invierno

El reparto principal está conformado por Isabella Sorrentino (Luna), Francisca Casal (Consuelo), Malena Rivas (Amparo), Hernan Ruiz Moreno (Pedacitos) y Victoria Quidiello (Madre). La producción ejecutiva es de Sofía Whithington y la escenografía de Giuliano Benedetti.

Las entradas tienen un valor de $30.000 y se pueden adquirir a través de la web del teatro (www.border.com.ar). El espectáculo se presenta en Godoy Cruz 1838, CABA.