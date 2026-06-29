La fiebre por el K-pop sigue creciendo y ahora también llega a los escenarios porteños con una propuesta pensada para grandes y chicos.

“Cazadoras Doradas” desembarca en el Teatro Picadilly con un espectáculo musical que reúne canciones, baile, coreografías y una puesta en escena impactante para disfrutar en familia.

Con funciones los sábados a las 17.30 y domingos a las 17.00, la obra se presenta como una de las opciones ideales para quienes buscan planes culturales durante las vacaciones de invierno en Buenos Aires.

Un musical para cantar y bailar inspirado en el universo del K-pop

Durante una hora, tres talentosas cantantes llevan adelante un show dinámico que revive algunos de los grandes éxitos musicales que marcaron a distintas generaciones, con una propuesta visual inspirada en la energía, el color y la estética del fenómeno global del K-pop.

Cazadoras doradas. Foto: prensa Por: IRISH SUAREZ

La combinación de música en vivo, coreografías, pantallas gigantes, luces y vestuario convierte cada función en una experiencia inmersiva donde el público también se transforma en protagonista, cantando y bailando junto a las artistas.

Una propuesta ideal para disfrutar en familia

Pensado para todas las edades, “Cazadoras Doradas” apuesta a un formato participativo que invita tanto a chicos como a adultos a compartir una tarde diferente.

Además de las funciones regulares de los fines de semana, el espectáculo ampliará su cartelera durante las vacaciones de invierno con presentaciones todos los días, permitiendo que más familias puedan asistir.

Quiénes están detrás de “Cazadoras Doradas”

El espectáculo cuenta con la dirección de Sol Valente, la coreografía de Antu Alma Navas Stras y la producción de Arpegio Musicales Producciones junto a Darío Arellano Producciones.

Con una combinación de música, humor, baile y una gran producción visual, la obra busca convertirse en uno de los espectáculos infantiles y familiares destacados de la temporada teatral porteña.

Funciones de “Cazadoras Doradas”