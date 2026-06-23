“Cena con amigos”, escrita por Donald Margulies, desembarca en el escenario del Teatro Border con una propuesta que combina humor, emoción y reflexión sobre los vínculos humanos.

Bajo la dirección de Marina Lamarca y Melania Lenoir, esta comedia dramática invita al público a sumergirse en una historia íntima y universal que explora el amor, el desgaste de las relaciones y las diferentes maneras de reinventarse cuando todo aquello que parecía estable comienza a tambalear.

Elenco y equipo artístico

La puesta cuenta con las actuaciones de Carolina Babich, Juan Denari, Bruno Pedicone y Sofía Roviralta, quienes dan vida a personajes complejos y profundamente humanos.

El equipo creativo se completa con:

Dramaturgia: Donald Margulies

Dirección: Marina Lamarca y Melania Lenoir

Vestuario: Melania Lenoir

Escenografía: Vanesa Abramovich

Música original: Micaela Hourbeigt

Diseño gráfico: Sabrina Lenoir

Asistencia de dirección: Camila Levin

Prensa: Duche & Zarate

Producción ejecutiva: Guido Inaui Vega

Producción general: Club Media

Redes sociales: Tocomadera, Productora de Arte

Funciones, fechas y entradas para “Cena con amigos”

La obra se presenta en el Teatro Border, uno de los espacios culturales más destacados de la Ciudad de Buenos Aires.

Teatro Border Godoy Cruz 1838, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Funciones: Todos los viernes

Horario: 20:00 horas

En cartel hasta: 24 de julio de 2026

Duración: 75 minutos

Clasificación: Teatro presencial para adultos