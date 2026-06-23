“Cena con amigos”, escrita por Donald Margulies, desembarca en el escenario del Teatro Border con una propuesta que combina humor, emoción y reflexión sobre los vínculos humanos.
Bajo la dirección de Marina Lamarca y Melania Lenoir, esta comedia dramática invita al público a sumergirse en una historia íntima y universal que explora el amor, el desgaste de las relaciones y las diferentes maneras de reinventarse cuando todo aquello que parecía estable comienza a tambalear.
Elenco y equipo artístico
La puesta cuenta con las actuaciones de Carolina Babich, Juan Denari, Bruno Pedicone y Sofía Roviralta, quienes dan vida a personajes complejos y profundamente humanos.
El equipo creativo se completa con:
- Dramaturgia: Donald Margulies
- Dirección: Marina Lamarca y Melania Lenoir
- Vestuario: Melania Lenoir
- Escenografía: Vanesa Abramovich
- Música original: Micaela Hourbeigt
- Diseño gráfico: Sabrina Lenoir
- Asistencia de dirección: Camila Levin
- Prensa: Duche & Zarate
- Producción ejecutiva: Guido Inaui Vega
- Producción general: Club Media
- Redes sociales: Tocomadera, Productora de Arte
Funciones, fechas y entradas para “Cena con amigos”
La obra se presenta en el Teatro Border, uno de los espacios culturales más destacados de la Ciudad de Buenos Aires.
Teatro Border Godoy Cruz 1838, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Funciones: Todos los viernes
Horario: 20:00 horas
En cartel hasta: 24 de julio de 2026
Duración: 75 minutos
Clasificación: Teatro presencial para adultos