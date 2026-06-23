La clasificación de la Selección Argentina a los dieciseisavos de final del MUNDIAL™ 2026 dejó varias imágenes emotivas. Una de ellas tuvo como protagonista a Alexis Mac Allister, quien habló de su familia después de la victoria frente a Austria y terminó generando una inesperada confusión entre los usuarios de las redes sociales.

El mediocampista fue entrevistado por la periodista Sofía Martínez y se refirió a una fecha muy especial para él: su primer Día del Padre junto a su hija Alaia.

Sin embargo, una frase vinculada a Ailén Cova llamó la atención y rápidamente se volvió tema de conversación en X e Instagram.

Lionel Messi celebra tras anotar un gol para Argentina en el partido contra Austria en el partido por el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Gutiérrez) Por: AP Photo/Tony Gutiérrez

La respuesta de Alexis Mac Allister que sorprendió a los usuarios

Luego del triunfo argentino en Dallas, Sofía Martínez le preguntó al futbolista si este Mundial tenía un significado especial por ser padre.

“Sí, obviamente es especial. Es el primero. Si bien mi mujer dice que son dos porque Alaia ya estaba en la panza en el anterior, pero para mí es el primero”, respondió Mac Allister.

La declaración generó desconcierto porque varios usuarios interpretaron que el jugador estaba hablando del Mundial de Qatar 2022, lo que abrió interrogantes sobre la cronología de su relación y el nacimiento de su hija.

En diciembre del 2022, Alexis Mac Allister cortó su relación con Camila Mayan para empezar su noviazgo con Ailén Cova, su mejor amiga de la adolescencia. (Foto: Instagram/alemacallister - camimayan)

“Cada uno…”: la rotunda reflexión de Cami Mayan sobre la actitud de Mac Allister

“¿Cómo que en el anterior Mundial la nena de Mac Allister ya estaba en la panza?”, fue uno de los comentarios que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

La explicación que intentó aclarar el malentendido

Ante la cantidad de mensajes y consultas que recibió, la influencer Marcia Frisciotti (Pochi de Gossipeame) compartió una reflexión en sus historias de Instagram para explicar lo que, según su interpretación, quiso decir el futbolista.

Según detalló, Mac Allister no se refería al Mundial anterior sino al Día del Padre pasado, cuando todavía estaba en pareja con Camila Mayan. Es decir, a que Ailén ya consideraba que él era padre porque Alaia estaba en camino, aunque todavía no había nacido.

Alexis Mac Allister, Ailén Cova y Alaia. Fotos: Instagram @alemacallister y @ailencova

La aclaración ayudó a despejar gran parte de la confusión que se había generado entre los fanáticos y usuarios que siguieron la entrevista.

El momento familiar que vive Alexis Mac Allister

Más allá del revuelo en las redes, el campeón del mundo aprovechó la entrevista para destacar el apoyo que recibe de su entorno durante la competencia.

“Están ahí apoyando mis papás, la nena, mi mujer... Así que para mí eso es una alegría enorme. Son esos momentos los que al final quedan”, expresó emocionado.

Sus palabras reflejan el gran presente personal que atraviesa el futbolista, quien combina su participación en el Mundial 2026 con una nueva etapa como padre.

Ailén Cova y Alaia acompañaron a Alexis en Dallas

Mientras Argentina conseguía una nueva victoria en el torneo, Ailén Cova y la pequeña Alaia siguieron el encuentro desde las tribunas del estadio de Dallas.

Las imágenes compartidas en redes sociales rápidamente captaron la atención de los fanáticos. Madre e hija lucieron prendas con guiños a los colores de la Selección argentina y celebraron juntas una nueva alegría albiceleste.

La postal familiar se volvió viral pocas horas después del partido y reforzó el costado más íntimo de uno de los jugadores más queridos del plantel dirigido por Lionel Scaloni.