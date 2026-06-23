Cuando parecía que Lionel Messi ya había respondido todas las preguntas posibles dentro de una cancha de fútbol y roto todos los récords en materia de excelencia, una nueva polémica volvió a ponerlo en el centro de la escena.

Tras su brillante actuación en el triunfo de la Selección argentina por 2-0 frente a Austria en el Mundial 2026, el capitán albiceleste recibió una inesperada crítica desde España.

Con un doblete que aseguró la clasificación de Argentina a los dieciseisavos de final y que lo consolidó entre los máximos goleadores de la historia de las Copas del Mundo, Messi fue una de las grandes figuras de la jornada. Sin embargo, para algunos de sus detractores, ni siquiera eso parece suficiente.

Una escultura del futbolista Lionel Messi, obra del artista Aldo Beroisa, que se inauguró con motivo del partido inaugural de Argentina en el Mundial contra Argelia, se erige en Cutral Co (Argentina) al amanecer del domingo 21 de junio de 2026. (Foto AP/Néstor Ponce) Por: AP Photo/Nestor Ponce

La polémica frase de Tomás Roncero sobre Lionel Messi

El encargado de encender la controversia fue Tomás Roncero, uno de los periodistas más reconocidos de España y habitual panelista del programa televisivo El Chiringuito de Jugones.

Fiel a su estilo provocador y a su histórica defensa del Real Madrid, Roncero cuestionó el reconocimiento que recibe Messi y apuntó directamente contra su desempeño en la UEFA Champions League durante los últimos años de su carrera.

Un fracasado quien ha ganado 4 champions.



Roncero siendo roncero. pic.twitter.com/QvRvmbxF5m — David Alvarez © (@DavidD14v) June 23, 2026

“Hay que asumir que es un fracasado de la Champions. Los 8 del Bayern Múnich, los 4 del Liverpool, los 4 del PSG. Un fracasado”, lanzó el periodista, en una declaración que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Además, también ironizó sobre los penales que recibió el rosarino a lo largo de los Mundiales y volvió a minimizar algunos de sus logros internacionales.

Messi respondió en la cancha

Mientras las declaraciones de Roncero recorrían las redes sociales, Messi seguía escribiendo capítulos importantes con la camiseta de la Selección argentina.

Ante Austria, el capitán volvió a mostrar su vigencia en el máximo nivel competitivo. Marcó los dos goles del triunfo, lideró al equipo de Lionel Scaloni y fue determinante para asegurar el pase a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Leandro Paredes (5) agarra de la camiseta a su compañero Lionel Messi al celebrar el segundo gol de Argentina en la victoria 2-0 ante Austria en el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Julio Cortez) Por: AP Photo/Julio Cortez

El rendimiento del rosarino generó elogios de exfutbolistas, periodistas y fanáticos de todo el mundo, que destacaron su influencia en el equipo incluso a los 39 años.

Otro periodista volvió a apuntar contra Messi

Las críticas no terminaron con Roncero. Durante el partido también se expresó el polémico comentarista deportivo Álvaro Morales, uno de los detractores más conocidos del astro argentino.

A través de una serie de publicaciones en redes sociales, Morales cuestionó varias decisiones arbitrales y hasta celebró el penal fallado por Messi durante el encuentro.

Más tarde, cuando el capitán argentino convirtió y amplió su récord goleador en los Mundiales, el periodista insistió con distintos cuestionamientos sobre el juego de la Selección y el desarrollo del partido.

Las redes salieron en defensa de Messi

Las declaraciones de Roncero y Morales no tardaron en generar repercusiones. Miles de usuarios recordaron que Messi conquistó cuatro Champions League con el Barcelona, ganó el Mundial de Qatar 2022, obtuvo dos Copas América con Argentina y acumula una de las carreras más exitosas en la historia del deporte.

Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, con sus hijos al final de la victoria de Argentina por 2-0 ante Austria en el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Julio Cortez) Por: AP Photo/Julio Cortez

Por eso, para muchos fanáticos, las críticas resultaron tan llamativas como desproporcionadas, especialmente después de una actuación que volvió a demostrar la importancia del capitán argentino en las grandes citas internacionales.

Mientras tanto, Messi sigue enfocado en el objetivo principal: llevar a la Selección argentina lo más lejos posible en el Mundial 2026 y continuar ampliando una leyenda que, incluso después de décadas de éxitos, todavía genera debate en cada rincón del planeta.