Franco Colapinto volvió a ser noticia, aunque esta vez lejos de la pista. El piloto argentino de Alpine contó a través de sus redes sociales que fue víctima de un robo durante sus vacaciones en Italia, en pleno receso de mitad de temporada de la Fórmula 1.

Con el humor que lo caracteriza, el joven de Pilar no se guardó nada a la hora de hacer catarsis públicamente.

EL DESCARGO DE COLAPINTO EN INSTAGRAM

A través de su cuenta de Instagram, el piloto compartió imágenes de sus días de descanso en la zona del lago de Como, pero sorprendió a sus seguidores al sumar la noticia del robo entre las postales de sus vacaciones. “Últimas fotos de esta ropa, mate, etc., etc. ¡Espero que los italianos que se lo adueñaron lo disfruten!”, escribió, acompañado de emojis de enojo.

Franco Colapinto compartió en sus redes las imágenes de sus vacaciones en Italia, donde sufrió el robo. Crédito: Instagram @francolapinto

Minutos después redobló la apuesta en sus historias con un mensaje que rápidamente se viralizó entre sus fanáticos.

Allí fue donde soltó la frase que más repercutió: “Y quién hubiera dicho que europeos le iban a robar todo a un latino...”. Pero, fiel a su estilo, el corredor no se quedó solo con la bronca y también encontró un lugar para la ironía sobre uno de los objetos que más lamentó perder.

LA BURLA DE FRANCO COLAPINTO A LOS LADRONES

“Plis, ni la matera dejaron loco. Estoy seguro de que no les va a gustar el mate”, disparó el piloto, convencido de que los responsables del robo no van a bancarse el sabor amargo de la infusión. La publicación no tardó en generar una catarata de comentarios de apoyo, cargadas por el destino incierto de la matera robada y pedidos para que Colapinto no pierda el humor pese al mal momento.

Franco Colapinto compartió en sus redes las imágenes de sus vacaciones en Italia, donde sufrió el robo. Crédito: Instagram @francolapinto

El pilotazo tampoco esquivó las preguntas de sus seguidores. Cuando uno de ellos le consultó con incredulidad si realmente había sido víctima del robo, el argentino respondió con una frase que terminó de viralizar el ida y vuelta: “Y en Argentina no me robaron nunca #masseguroqueeneuropa”. La comparación entre su experiencia en Europa y la seguridad en su país multiplicó los comentarios en cuestión de minutos.

Franco Colapinto con el mate que le robaron. Crédito: Instagram @francolapinto

Por el momento, Colapinto no dio precisiones sobre el lugar exacto del hecho ni sobre la totalidad de las pertenencias sustraídas, aunque todo indica que no habría sido un episodio traumático más allá de la pérdida material.