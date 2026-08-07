En pleno programa de streaming, Juan Otero sorprendió a todos con una letal opinión sobre la China Suárez.

Durante una charla sobre las actitudes de ciertas personas en la farándula, el hijo de Florencia Peña habló sin rodeos sobre las calificadas como “Tatianas” y “mosquitas muertas”, centrando sus filosas críticas en la figura de la actriz.

El apodo “Tatiana”, creado por Martín Cirio para referirse a Eugenia Suárez por sus presuntas conductas de involucrarse con hombres comprometidos o casados, fue el pie para la contundente reflexión de Juan.

Juan Otero habló de la China Suárez en vivo y su definición generó polémica: qué dijo

Juan Otero habló de la China Suárez en vivo y su definición generó polémica: qué dijo

“Si existe una persona que es Tatiana, lo admite y se caga de risa, yo la quiero”, comenzó expresando Otero en Solo con Niki, el ciclo conducido por Nicole Neumann.

Inmediatamente, ilustró su postura con un ejemplo directo sobre la actriz: “Si la China Suárez se animaría a decir, de verdad, ‘soy una soreta’, te juro que me declaro su fan”.

Lejos de frenar su descargo, fue aún más a fondo: “Todos sabemos que es una soreta. No hay nada peor que una persona que es mala y dice ser buena”.

Ante su disparador, sus compañeras acotaron con cautela: “No sé, nadie se hace cargo de ser malo”.

Sin embargo, el joven reafirmó su postura sobre las relaciones y la honestidad: “Es mucho más valioso admitir cuando uno es malo que hacerte el bueno”.

“Las personas mosquitas muertas son lo peor que existe en el mundo, porque son las que te dan los puñales por la espalda”, remató tajante Otero.

La frase contó con la aprobación inmediata de las hermanas Nicole y Gege Neumann en la mesa: “Sí, las mosquitas muertas son terribles”.