Luego de regresar a la Argentina junto a sus hijos, Wanda Nara volvió a apuntar contra Mauro Icardi y se mostró muy crítica con un episodio que, según relató, protagonizaron las dos hijas que tienen en común al reencontrarse con el futbolista después de seis meses.

En un móvil con Desayuno Americano, la conductora también hizo referencia a la China Suárez y cuestionó el rol que ambos habrían tenido en esa situación.

Wanda Nara llegó a la Argentina y lanzó una fuerte frase sobre Mauro Icardi

Wanda Nara contó qué la indignó del reencuentro de sus hijas con Mauro Icardi

Consultada sobre la actualidad de Icardi, Wanda evitó hacer un análisis extenso, aunque dejó una respuesta contundente.

“¿La vida de Mauro está un poco descarrilada?”, le preguntó un cronista. “Ustedes la ven. Lo ven todo”, respondió.

Cuando le preguntaron si creía que el futbolista estaba influenciado por la China Suárez, fue escueta: “No lo sé”.

Sin embargo, al escuchar que el padre de Wanda había dicho en una entrevista que la actriz había logrado que Icardi estuviera “más tranquilo y menos violento”, la empresaria fue categórica.

“No, menos violento no. La violencia la ven todos en redes. Me parece gravísimo. Hay muchas situaciones puertas adentro que son graves”, expuso Wanda.

El episodio con la China Suárez que Wanda Nara cuestionó

En ese contexto, Wanda reveló el hecho que más la molestó y que, según contó, involucró directamente a sus hijas.

“La foto que publicó de su casa... una gigantografía. Es un rompecabezas que armaron mis hijas, después de no ver a su papá seis meses. Llegaron y tuvieron que armar un rompecabezas de quien él llamaba la amante”, contó.

Visiblemente indignada, continuó: “Imaginate exponer a dos menores a armar un rompecabezas para poner ahí. No es un rompecabezas del papá con ellas”.

Wanda Nara reveló el episodio que vivieron sus hijas con Mauro Icardi y la China Suárez (captura de Instagram)

Más adelante, una cronista le preguntó por qué seguía llamando “amante” a la China Suárez.

Lejos de sostener esa definición como propia, Wanda aclaró: “Yo dije como él la llamaba. Yo nunca la llamé así”.

Por último, al ser consultada sobre la constante exposición pública de Mauro Icardi y sus publicaciones en redes sociales, la conductora respondió entre risas: “A él le encanta. Tendría que salir a hablar con ustedes”.