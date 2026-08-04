En medio de la fuerte repercusión por la detención de Facundo Moyano, Elián “L-Gante” Valenzuela decidió romper el silencio y referirse por primera vez al caso que también involucra a su expareja, Candela Arizaga.

El cantante fue consultado en Sálvese quien pueda, donde la panelista Majo Martino reveló que se comunicó con Elián para conocer su opinión sobre el episodio que sacudió al mundo del espectáculo.

A través de un mensaje de voz, el referente de la cumbia RKT eligió la cautela, aunque dejó en claro la buena imagen que conserva de Candela: “Estuve viendo un poco de todo lo que pasó ahí. La verdad, no sé de qué vale mi palabra en este caso”, expresó.

L-Gante durante la preparación del plato que definió como su favorito, en una reunión con amigos y familia. Por: Instagram

Sin querer opinar sobre la investigación judicial, L-Gante aprovechó para describir cómo es Arizaga, con quien mantuvo una relación sentimental: “Pero yo que la conozco a Cande, es una chica muy buena, muy lúcida. Su rutina era el gimnasio, comer sano y llevar una vida sana”, cerró, marcando distancia de las distintas versiones que comenzaron a circular en las últimas horas.

Las palabras del cantante llegaron poco después de que trascendiera la detención de Facundo Moyano por un episodio ocurrido durante la madrugada en su departamento.

Candela Arizaga. Foto: Instagram candelamagaliok

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TRASLADARON A FACUNDO MOYANO: ESTÁ CAMINO A LA FISCALÍA PARA DECLARAR EN MEDIO DE UN FUERTE OPERATIVO

Facundo Moyano fue trasladado este martes desde la alcaidía de Barracas hacia la Fiscalía, donde será indagado en el marco de la causa que lo tiene bajo investigación, luego de que Candela Magalí Arizaga, la modelo de 23 años, lo denunciera por presunta violencia de género.

El momento fue registrado en vivo por TN, cuyos cronistas contaron cómo se desarrolló el operativo que sorprendió a la prensa que aguardaba en el lugar desde hacía varias horas: “Se acaba de abrir la puerta de esta alcaidía aquí en Barracas. No llegamos a ver detrás del vidrio, pero es claro que llevan a Facundo Moyano a rápida velocidad”, relataron al aire apenas el vehículo abandonó la dependencia policial.

Según describieron, el operativo fue realizado con un importante despliegue de seguridad y a toda velocidad: “Acababan de cortar el tránsito, habían cruzado un patrullero y casi chocan en la esquina. Exactamente, casi cruzó ese semáforo en rojo a gran velocidad, llevándose entonces a Facundo Moyano”, señalaron durante la transmisión.

Foto: Captura (TN)

Además, remarcaron que Moyano permaneció varias horas en la alcaidía de Barracas antes de ser movilizado: “Lo cierto es que ya no está aquí en Barracas, después de pasar varias horas. La Policía había dispuesto casi un corralito para nosotros. Son muchos los canales de televisión aquí presentes”, detallaron.

Mientras tanto, se espera que la declaración permita avanzar en la investigación y que, una vez finalizada la indagatoria, se definan los próximos pasos judiciales del exlegislador.