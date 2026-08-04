El misterio sobre lo que pasó en el departamento de Facundo Moyano en la madrugada del martes comenzó a develarse esta mañana, cuando Candela Arizaga dio su primera declaración ante la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad, en plena internación.

“Dijo que no hubo golpes, que no le pegó, que no hubo agresión, que no le hizo nada”, contó Sergio Farella.

“Todo fue producto de un mambo de drogas”, enfatizó la influencer según contó el periodista de TN.

Candela Arizaga. (Foto: @candelamagaliok)

Luego explicó: “La médica legista constató una lesión en la rodilla, una lastimadura, aparentemente producto de que en su andar errático se cayó y se golpeó la rodilla”.

Qué dijo el abogado de la pareja de Facundo Moyano

Diego Storto, el abogado de Candela Arizaga, la pareja de Facundo Moyano

Diego Storto, abogado de Arizaga, además afirmó que ambos “están recuperándose de una noche que fue demasiado brava y grave”.

Candela Arizaga. (Foto: @candelamagaliok)

Aunque luego el letrado agregó un dato crucial: “Candela dijo que tuvo una situación ríspida... No usó la palabra violenta, pero sí la describió como una situación tensa”.

Por otra parte, si bien Facundo Moyano se negó a someterse a exámenes toxicológicos mientras que ella se recupera en un hospital de los efectos del consumo de narcóticos, se especula que el exdiputado intentaba protegerla cuando salió a correrla por la calle.

Así encontraron a Facundo Moyano tras el escándalo con la joven de 23 años (Foto: captura de eltrece).

Con lo cual se caerían las acusaciones de privación ilegítima de la libertad y violencia de género que había elevado el fiscal de oficio.

De ahí que Candela Arizaga deba definir si quiere o no hacerle una denuncia penal a Facundo Moyano, quien quedó detenido y cuyo departamento será allanado... Pese a que sus amigos ya ingresarion para llevarle ropa a la comisaría.