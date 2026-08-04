Un fuerte operativo policial se desplegó en la última madrugada en un edificio ubicado en Belgrano luego de que Candela, una joven de 23 años que acompañaba a Facundo Moyano, saliera desnuda a la calle cerca de la avenida Libertador para pedir auxilio en condiciones alarmantes.

El episodio ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, cuando la joven apareció en la vía pública solicitando ayuda. La situación generó una rápida intervención policial y derivó en la detención del dirigente sindical, que fue trasladado a la comisaría vecinal 13A.

Así fue vista la joven de 23 años pidiendo ayuda en la calle, episodio por el que Facundo Moyano quedó detenido (Foto: captura de Telefé).

En Puro show informaron el pedido de la fiscalía tras el caso: “El pedido del fiscal pidió una imputación por lesiones y privación ilegítima de la libertad”, reveló Matías Vázquez y sumó: “Está detenido, le llevaron ropa, se está pidiendo un allanamiento y la mujer está siendo examinada para saber qué sustancias tenía en su cuerpo”.

ASÍ ESTABA FACUNDO MOYANO CUANDO FUE DETENIDO ESTA MAÑANA

Tras el operativo, Facundo Moyano quedó formalmente detenido y enfrenta una imputación inicial por lesiones y privación ilegítima de la libertad, a pedido del fiscal de la causa, conforme informaron en el programa de eltrece.

Así encontraron a Facundo Moyano tras el escándalo con la joven de 23 años (Foto: captura de eltrece).

En las imágenes se lo ve al dirigente político en el momento en que fue arrestado esta madrugada y aseguraron que un amigo se acercó a la comisaría para llevarle algo de ropa. La causa sigue en desarrollo y se esperan novedades sobre el avance de las pericias y las medidas judiciales que podrían tomarse en las próximas horas.

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