Un fuerte operativo policial se desplegó en la última madrugada en un edificio ubicado en Belgrano luego de que Candela, una joven de 23 años que acompañaba a Facundo Moyano, saliera desnuda a la calle cerca de la avenida Libertador para pedir auxilio en condiciones alarmantes.
El episodio ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, cuando la joven apareció en la vía pública solicitando ayuda. La situación generó una rápida intervención policial y derivó en la detención del dirigente sindical, que fue trasladado a la comisaría vecinal 13A.
En Puro show informaron el pedido de la fiscalía tras el caso: “El pedido del fiscal pidió una imputación por lesiones y privación ilegítima de la libertad”, reveló Matías Vázquez y sumó: “Está detenido, le llevaron ropa, se está pidiendo un allanamiento y la mujer está siendo examinada para saber qué sustancias tenía en su cuerpo”.
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ASÍ ESTABA FACUNDO MOYANO CUANDO FUE DETENIDO ESTA MAÑANA
Tras el operativo, Facundo Moyano quedó formalmente detenido y enfrenta una imputación inicial por lesiones y privación ilegítima de la libertad, a pedido del fiscal de la causa, conforme informaron en el programa de eltrece.
En las imágenes se lo ve al dirigente político en el momento en que fue arrestado esta madrugada y aseguraron que un amigo se acercó a la comisaría para llevarle algo de ropa. La causa sigue en desarrollo y se esperan novedades sobre el avance de las pericias y las medidas judiciales que podrían tomarse en las próximas horas.
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