En medio del escándalo que involucra a Facundo Moyano, este martes se difundió un video que muestra a Candela Arizaga huyendo desnuda del edificio donde se encontraba el exdiputado, quien permanece demorado en la Comisaría 13.

Las imágenes fueron emitidas en Arriba Argentinos (eltrece), en el marco de la cobertura del confuso episodio que comenzó con un llamado al 911. Hasta el momento, no trascendió una denuncia formal por violencia de género, aunque, según informaron en el programa, la joven habría manifestado haber sido agredida.

Video de eltrece, Arriba Argentinos.

El conductor Nacho Otero explicó: “Es una noticia en desarrollo: Facundo Moyano está demorado después de un episodio confuso. Una mujer salió corriendo de su casa, desnuda, gritando y diciendo que había sido atacada”.

Además, reveló qué declaró la modelo al ser asistida por el SAME: “Él está demorado en la Comisaría 13 y ella está siendo atendida en el Hospital Pirovano. Ni bien llegó el SAME, la mujer les dijo a los médicos que habían estado varios días consumiendo sustancias, por lo menos ella”.

El periodista agregó que la joven permanecía internada mientras recibía atención médica. “Ahora está conectada a una vía. La están hidratando para que elimine todas esas sustancias del cuerpo”, señaló.

Por su parte, la panelista May Martorelli identificó a la mujer como Candela Arizaga, modelo e influencer de 23 años. “Saltó a la vida mediática por haber sido pareja de L-Gante. También fue vinculada con Enzo Fernández cuando estuvo separado de Valentina Cervantes. Hay testimonios de que desde febrero se la habría visto junto a Facundo Moyano”, detalló.