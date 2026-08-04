La eliminación de Campanita Pereira en Gran Hermano Generación Dorada dejó una de las escenas más caóticas de la temporada. Luego de imponerse en el versus, Solange Abraham celebró con una reacción explosiva que desató una fuerte pelea con el resto de los participantes.

Durante toda la semana, la casa se había alineado en apoyo a Campanita y pidió públicamente la salida de Solange. Sin embargo, el voto del público fue en sentido contrario y dejó a Abraham dentro del reality.

Caos en Gran Hermano: la descontrolada reacción de Solange Abraham tras eliminar a Campanita (Telefe)

Caos en Gran Hermano: la descontrolada reacción de Solange Abraham tras eliminar a Campanita

Apenas Santiago del Moro anunció que Campanita era la nueva eliminada, Solange estalló de felicidad.

“¡Vamos! ¡Yo sola contra todos ustedes! ¡Yo sola! ¡Yo sola!”, gritó mientras corría por toda la casa, completamente eufórica.

La reacción no cayó nada bien entre sus compañeros, que la acusaron de provocar tras el resultado de la votación.

“Mírala a la violenta. No tengo por qué respetar a quien no respeta a nadie. Sos una careta”, le lanzó Yipio, mientras Sol seguía festejando.

Entre gritos, insultos y acusaciones cruzadas, la casa quedó envuelta en un clima de máxima tensión. En medio del escándalo, Juliana “Tini” Díaz, la única persona que apoyó a Solange durante la gala y que se encuentra como visitante del reality, intentó contenerla.

“Sol, la gente te ama... Que vengan de a uno, forros, que se la aguanta”, expresó.

Visiblemente emocionada, Solange terminó llorando y agradeciendo el respaldo del público y de su amiga.

“Gracias, gente. Gracias, amiga”, dijo entre lágrimas, todavía en estado de shock por haber sobrevivido a una de las placas más picantes de Gran Hermano Generación Dorada.