La investigación contra Facundo Moyano por el confuso episodio que protagonizó con la modelo Candela Arizaga sumó un nuevo capítulo. Un día después del hecho, en Arriba Argentinos, el periodista Lucas Jerez reveló detalles de la causa y expuso un dato sobre el allanamiento en el departamento del exdiputado que generó fuertes cuestionamientos.

Según informó el cronista, Moyano fue excarcelado bajo estrictas condiciones mientras avanza la investigación.

“Tiene una restricción de acercamiento de 300 metros para con esta joven. Tampoco puede tener contacto por teléfono durante todo el proceso”, explicó en eltrece.

Además, detalló que el exdiputado quedó imputado por lesiones y privación ilegítima de la libertad, en una causa que fue encuadrada bajo un contexto de violencia de género.

“Lo excarcelaron con estos condicionamientos. Las imputaciones tienen que ver con lesiones y con privación ilegítima de la libertad. Están formalizadas y contextualizadas en un marco de violencia de género. Más allá de que la chica, cuando declaró en el Hospital Pirovano, haya negado que Facundo Moyano la violentó, el fiscal actuó de oficio”, precisó el notero.

Mostraron cómo estaba Facundo Moyano al momento del confuso episodio con Candela Arizaga (Foto de Instagram)

El dato del allanamiento que llamó la atención en la causa contra Facundo Moyano

Durante el programa, el conductor Nacho Otero recordó además las declaraciones del abogado de Candela Arizaga. “El abogado de esta chica dijo que ella no había consumido nunca hasta conocer a Facundo Moyano y el suministro de drogas es un delito”, señaló.

Sin embargo, el dato que más sorprendió estuvo relacionado con el procedimiento judicial realizado en el domicilio de Moyano.

Lucas Jerez aseguró que la defensa del exdiputado buscará pedir la nulidad del allanamiento, pero explicó que existe un detalle que despertó interrogantes.

“La orden fue emitida a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde empezó el operativo. En el medio vino un amigo de Facundo, agarró una bolsa de tela y cargó ropa negra, la ropa con la que salió Facundo Moyano de la Unidad de Flagrancia Norte. ¿Se llevó solamente ropa? No lo sabemos”, reveló.

Respecto del resultado del procedimiento, el periodista indicó que la Policía secuestró dos teléfonos celulares, un pendrive, un reloj inteligente y, aparentemente, una jeringa con una sustancia que, según entendemos, no sería estupefaciente.

Finalmente, Nacho Otero resumió el punto que, a su entender, resulta más relevante para la investigación.

“Lo que más marca el dato de la investigación es esa demora entre la orden de allanamiento y el operativo. Una diferencia de ocho horas, con un amigo habiendo ido al departamento a buscar cosas. El operativo poco sentido tuvo”, argumentó.

Ese lapso entre la emisión de la orden judicial y el inicio del allanamiento quedó en el centro del debate y podría convertirse en uno de los aspectos más discutidos del expediente que investiga el episodio entre Facundo Moyano y Candela Arizaga.