El confuso episodio que involucra a Facundo Moyano y a la modelo Candela Arizaga sigue sumando nuevos elementos. Luego de que trascendiera que el exdiputado quedó demorado tras un incidente ocurrido en su departamento del barrio porteño de Belgrano, este martes se conocieron imágenes que muestran cómo estaba al momento del procedimiento policial.

Según informaron en A la Barbarossa, las fotografías fueron tomadas por la Policía cuando Moyano ya se encontraba en la vía pública, instantes después de que intervinieran las fuerzas de seguridad.

“Eso es cuando estaba en la calle, así lo fotografió la Policía. Le llevaron ropa a la comisaría”, explicó Paulo Kablan al presentar las imágenes en el ciclo de Telefe.

Por su parte, Pía Shaw agregó que la Justicia ordenó analizar de manera urgente el material registrado durante el operativo. “Se ordenó analizar las imágenes de manera urgente”, señaló la periodista.

Además, Shaw reveló que Facundo Moyano se negó a realizarse un examen toxicológico. Ante esa información, Kablan aclaró que “está en su derecho a negarse” y precisó cuál es, hasta el momento, la situación judicial del exdiputado.

“Lo acusan de lesiones y de privación ilegítima de la libertad. Hay que ver si eso es verdad”, sostuvo el periodista, remarcando que la investigación se encuentra en pleno desarrollo.

Video de Telefe, A la Barbarossa.

Qué habría pasado entre Facundo Moyano y Candela Arizaga

El episodio ocurrió durante la madrugada del 4 de agosto en el departamento de Facundo Moyano, ubicado en el barrio de Belgrano. Según informaron en Arriba Argentinos, Candela Arizaga salió del domicilio semi desnuda, en estado de confusión y pidiendo ayuda, lo que motivó la intervención policial y del SAME.

“Facundo Moyano está demorado después de un episodio confuso. Una mujer salió corriendo de su casa, desnuda, gritando y diciendo que había sido atacada”, informó Nacho Otero en Arriba Argentinos.

El periodista agregó que, al ser asistida por los médicos del SAME, la joven manifestó que ambos habían permanecido varios días consumiendo sustancias. “Él está demorado en la Comisaría 13 y ella está siendo atendida en el Hospital Pirovano. Ni bien llegó el SAME, la mujer les dijo a los médicos que habían estado varios días consumiendo sustancias, por lo menos ella”, detalló el conductor de eltrece.

De acuerdo con la información difundida, hubo tres llamados al 911. La joven habría denunciado una agresión y también se mencionó la posibilidad de un brote psicótico asociado al presunto consumo de sustancias.

Mientras la investigación avanza, Arizaga continúa bajo atención médica y la Justicia analiza las pruebas reunidas para determinar qué ocurrió durante el confuso episodio.