En una nueva emisión de LAM, Pepe Ochoa dio detalles de la versión que circula sobre cómo La Joaqui se habría enterado de la presunta infidelidad de Luck Ra con Tuli Acosta.

Según el panelista, la historia tuvo un protagonista inesperado: el peluquero que compartían ambas artistas, quien habría sido la pieza clave para que la información llegara a la cantante.

De acuerdo con el relato de Pepe Ochoa, Tuli Acosta le habría contado a Alejo, su peluquero, que mantenía un vínculo sentimental en secreto con Luck Ra.

La Joaqui y sus peluqueros: Alejo y Valentín. Captura: LAM / América TV

Siempre según la versión expuesta en el programa, el estilista compartió esa información con su pareja, Valentín (también peluquero), quien mantenía una buena relación con La Joaqui y decidió contarle lo que sabía.

Cómo reaccionó La Joaqui, según Pepe Ochoa

Ochoa aseguró que, tras enterarse de la situación, La Joaqui enfrentó a Alejo para preguntarle por qué no le había contado antes sobre el supuesto affaire entre Luck Ra y Tuli Acosta.

El panelista agregó que, a partir de ese momento, se produjeron varios quiebres personales. Según su versión, Alejo y Valentín terminaron su relación, mientras que La Joaqui también puso fin a su vínculo con Luck Ra.