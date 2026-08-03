Pepe Ochoa vivió una noche de terror tras sufrir un grave accidente automovilístico cuando regresaba a su casa después de participar en LAM. En medio del fuerte temporal que azotó Buenos Aires, el panelista perdió el control de su vehículo sobre la Panamericana, dio varios trompos y terminó con el auto completamente destruido.

Afortunadamente, salió prácticamente ileso y pudo contar lo ocurrido en el programa, donde compartió el angustiante episodio y destacó la importancia de utilizar el cinturón de seguridad.

Al recordar lo sucedido, Ochoa explicó que circulaba a una velocidad moderada cuando ocurrió el incidente.

El estremecedor relato de Pepe Ochoa tras el accidente

Video: LAM / América TV

“Estaba manejando en Panamericana, iba a 70 km/h, agarré un charco de agua y di tres trompos. Mi auto se destruyó todo, quedó en destrucción total y la conté de ped...”, relató.

El panelista también aprovechó para dejar un mensaje de concientización. “Es importante usar cinturón de seguridad. Yo lo tenía puesto”.

Según explicó, el vehículo comenzó a patinar en una curva y terminó impactando contra el guardarraíl. “Como justo estaba en una curva, me patinó el auto, me pegué contra el guardarraíl y empecé a dar vueltas”.

“Pensé que me iba a morir”

Pepe Ochoa (Foto: Movilpress).

Uno de los momentos más conmovedores del relato fue cuando describió lo que sintió mientras el auto giraba sin control. “Pensé que me iba a morir, sentí un frío que me corría por el cuerpo horrible”.

Ochoa contó que su vehículo quedó en contramano y que otros automovilistas lograron esquivarlo por muy poco. “Quedé en contramano y había muchos autos. De ped... no choqué con ninguno. Dos me esquivaron y ahí pude salir”.

El panelista confesó que, durante esos segundos, solo pensaba en su familia, especialmente en su sobrino de nueve meses. “Pensaba mucho en mi familia y en mi sobrino”.

La experiencia que lo marcó tras el choque

Pepe Ochoa, quien se definió como una persona muy creyente, reveló que vivió una coincidencia que lo conmovió profundamente luego del accidente.

Según contó, dos personas se detuvieron para asistirlo y una de ellas se llamaba Carlos, igual que uno de sus abuelos. La otra llevaba una campera del club donde su otro abuelo, Enrique, había jugado al rugby.

“Soy muy creyente. Sentí que había algo especial en todo eso”.

Cómo está Pepe Ochoa tras el accidente

Pese a la violencia del impacto, el panelista sufrió apenas un rasguño y agradeció el rápido accionar de los trabajadores de la autopista y de su hermana, que acudió para asistirlo.

Conmovido por lo ocurrido, reflexionó sobre lo cerca que estuvo de una tragedia. “Podría haber sido mucho peor. Pensaba en mi familia, pero también en que, si no la contaba, fui muy feliz con la vida que tuve y estoy orgulloso de haber cumplido mis metas”.