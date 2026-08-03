Luego de participar del Confesionario del Lux Tour de Rosalía en el Movistar Arena, Ángela Torres habló con los medios y respondió a la pregunta que todos se hacían: si el ex al que apuntó durante el show era Rusherking, con quien mantuvo una relación durante dos años.

En medio de las repercusiones que generó su relato, un cronista de Intrusos quiso saber cómo había vivido la viralización del momento.

“Hubo una confesión. Hablaste de una relación donde la pasaste mal. ¿Viste las repercusiones que tuvo eso?”, le consultó en la nota que puso al aire eltrece.

Tras lanzar una carcajada, Ángela respondió: “Un poco el confesionario se trata de eso, es el código. Fue sumarme al show. Poder pisar el escenario de Lux, que es un tour que admiro muchísimo, y a ella la admiro muchísimo. Fue pasar un momentito con ella”.

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Sin conformarse con esa respuesta, el cronista de Puro Show fue más directo. “¿Te escribió Tomy?”, le preguntó.

Haciéndose la desentendida, la cantante respondió: “¿Qué Tomy?”.

Cuando los periodistas le aclararon que se referían a Rusherking, contestó: “No, no. ¿Por qué tendría?”.

Entonces, Alejandro Guatti fue al hueso: “Entonces, ¿fue por él?”.

Lejos de confirmar o desmentir que la historia estuviera vinculada con el cantante, Ángela prefirió mantener el misterio.

“Es parte de la magia del show de Rosi. No voy a andar aclarando nombre ni apellido de nadie”, cerró Ángela Torres, contundente pese a sus evasivas.