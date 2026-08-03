El 2 de agosto, Rosalía volvió a presentarse en el Movistar Arena de Buenos Aires con la segunda fecha de su Lux Tour y sorprendió al público al invitar a Lali Espósito a participar del ya clásico Confesionario del show.

Allí, la artista argentina compartió una desopilante anécdota sobre un ex de España y lanzó una frase que desató las risas y los aplausos de todo el estadio.

“Saca del pecho lo que tengas guardado”, la animó Rosalía. Sin vueltas, Lali comenzó su relato: “Esto, de verdad, no lo he contado y tiene que ver con un compatriota tuyo. Hoy vengo a hablar mal de mí misma”.

Luego aclaró, entre risas: “Tiene que ver con una persona de tu país. Salí con mucho español y mucha española, así que no empiecen a sacar cuentas”.

La cantante recordó que mantuvo un romance con un español y reveló una situación insólita que vivió durante una noche en un hotel. “Yo salí con una persona de España un tiempo y yo soy muy generosa, como buena argentina. Invito a una persona que tenía un muy buen pasar a un hotel a pasar una hermosa noche. Yo garpaba todo, Rosi”, contó.

Lali Espósito se confesó con Rosalía y destrozó a un ex:

La desopilante historia de Lali Espósito con un ex español

Según relató, todo cambió cuando su entonces pareja decidió prender un cigarrillo de marihuana dentro de la habitación.

“Estábamos pasándola bien y esta persona se prende un porrito, que está mal en una habitación de un hotel. No se puede”, explicó.

La historia tomó un giro inesperado cuando regresó del baño. “Yo me voy a bañar. Vuelvo desnuda y en remerón y empiezo a ver fuego, llamas, humo negro. Estaba la habitación prendiéndose fuego”.

Entre risas, recordó su desesperada reacción: “Salí corriendo en coño a pedir ayuda”.

Pero el remate de la anécdota fue el que terminó por explotar el Movistar Arena: “La cuestión que vengo a contar acá es que yo pagué la cuenta de un destrozo de una persona que no me devolvió un mango”.

“Pagué la habitación entera en euros. Esa persona ni un peso me ha devuelto. Las cosas que uno hace por amor. Ahí la boluda fui yo”, cerró Lali, tomándose la situación con humor.

Rosalía también se sumó a las bromas y remató la confesión con una frase que hizo estallar las carcajadas del público: “Tú fuiste muy elegante. Qué joyita el tipo”.

Tras terminar la anécdota, Lali sorprendió al revelar que se casará con Pedro Rosemblat. La confesión dio un giro romántico al cierre del segmento y ambas artistas terminaron el confesionario entre risas y con una celebración del amor.