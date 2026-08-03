Jimena Barón volvió a abrir una ventana a su intimidad en redes sociales y compartió una profunda reflexión sobre el presente que vive junto a Matías Palleiro, padre de su hijo Arturo.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la artista dejó en claro que su bienestar actual es fruto de un trabajo personal y no de la llegada de una nueva pareja.

Todo comenzó cuando un seguidor le escribió: “Qué lindo que llegó Q para sanarte y arreglar lo que otros rompieron”.

Lejos de coincidir con esa mirada, Jimena aprovechó para hacer una fuerte reflexión y reivindicar el trabajo que hizo sobre sí misma.

“Q es un hombre maravilloso y el amor de mi vida. Yo sané porque me rompí el ogt en terapia y él se enamoró de la versión de MÍ que finalmente logré”, respondió Jimena.

Jimena Barón explicó cómo logró sanar tras su relación tóxica con Daniel Osvaldo (Captura de Instagram)

El contundente mensaje de Jimena Barón sobre Matías Palleiro y Daniel Osvaldo

Si bien no mencionó a Daniel Osvaldo, padre de su hijo Momo y con quien mantuvo una relación marcada por conflictos y varias separaciones, sus palabras fueron interpretadas como una referencia a ese difícil capítulo de su vida.

En el mismo mensaje, la cantante cuestionó la idea de atribuirles a las parejas el poder de “salvar” a otra persona: “Dejemos de hablar de hombres como si fueran Dios y démonos el reconocimiento que tanto merecemos las trabajadas”, cerró Jimena Barón.