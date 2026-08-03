Jimena Barón volvió a abrir una ventana a su intimidad en redes sociales y compartió una profunda reflexión sobre el presente que vive junto a Matías Palleiro, padre de su hijo Arturo.
A través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la artista dejó en claro que su bienestar actual es fruto de un trabajo personal y no de la llegada de una nueva pareja.
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Todo comenzó cuando un seguidor le escribió: “Qué lindo que llegó Q para sanarte y arreglar lo que otros rompieron”.
Lejos de coincidir con esa mirada, Jimena aprovechó para hacer una fuerte reflexión y reivindicar el trabajo que hizo sobre sí misma.
“Q es un hombre maravilloso y el amor de mi vida. Yo sané porque me rompí el ogt en terapia y él se enamoró de la versión de MÍ que finalmente logré”, respondió Jimena.
El contundente mensaje de Jimena Barón sobre Matías Palleiro y Daniel Osvaldo
Si bien no mencionó a Daniel Osvaldo, padre de su hijo Momo y con quien mantuvo una relación marcada por conflictos y varias separaciones, sus palabras fueron interpretadas como una referencia a ese difícil capítulo de su vida.
En el mismo mensaje, la cantante cuestionó la idea de atribuirles a las parejas el poder de “salvar” a otra persona: “Dejemos de hablar de hombres como si fueran Dios y démonos el reconocimiento que tanto merecemos las trabajadas”, cerró Jimena Barón.