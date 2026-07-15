Jimena Barón compartió el impactante momento que vivió junto a Matías Palleiro y sus hijos en Estados Unidos, cuando quedaron en medio de un impresionante operativo policial al salir de un hotel en Atlanta.

La familia se dirigía al aeropuerto para viajar a asistir al partido entre Argentina e Inglaterra por la Copa del Mundo cuando todo se transformó en una verdadera escena de película.

A través de sus historias de Instagram, la actriz y cantante contó que el episodio ocurrió apenas abandonaban el hotel, horas después del insólito “cochecitogate”, cuando apareció el carrito de Arturo que habían dado por perdido.

Jimena Barón quedó en medio de un operativo en Estados Unidos: "Me tiré al piso" (video de Instagram)

“Nos estábamos yendo del hotel, después de todo el tema del cochecito que apareció y nosotros nos peleamos. Se abren las puertas para salir y hay gente corriendo enfierrada. Gente gritando. La típica escena de película que se están por cagar a tiros. Nos acaba de pasar eso saliendo del hotel”, relató Jimena desde el aeropuerto, con Matías sentado a su lado.

La artista explicó que, al advertir la situación, debieron regresar de inmediato al edificio. “Vino un escuadrón y volvimos al hotel volando, gritando”, relató Jimena.

Jimena Barón quedó en medio de un operativo en Estados Unidos: "Me tiré al piso" (captura de Instagram)

La discusión entre Jimena Barón y Matías Palleiro tras el operativo policial

El dramático episodio también dio lugar a un divertido cruce de pareja, ya que Jimena cuestionó la reacción de Matías durante el operativo.

“Mi marido es un boludo porque quería ayudar a los marshals en el tiroteo”, lanzó entre risas.

Palleiro dio su versión de los hechos: “No. Primero salvaguardé a la familia porque les di la tarjeta para que suban al ascensor y vuelvan al cuarto. Yo tenía que agarrar al malechor”.

Sin embargo, Jimena Barón no estuvo de acuerdo: “¡Pero vos te fuiste! Yo temblando, la gente gritando, la gente cuerpo a tierra... Al final se llevaron a un tipo, no sabemos qué pasó”.

Luego reflexionó sobre cómo reaccionan las personas en situaciones extremas. “Fue una situación clave para entender qué haría uno en una situación de completo caos. Vos irías a ayudar a la Policía”, le recriminó a su pareja.

Lejos de arrepentirse, Matías insistió: “No, primero salvo a la familia”.

Pero Barón volvió a retrucarle: “No, vos no salvaste a nadie. ¿Qué vas a hacer vos con 15 tipos que tenían unos chumbos enormes?”.

Antes de abordar el vuelo para ver este miércoles 15 de julio a la Selección Argentina, la cantante cerró con una última crítica a la actitud de Palleiro: “Yo entré y me tiré al piso. Vos pensaste que podías hacerle un tacle al ladrón. Exponías tu vida, se iba todo a la basura, toda tu familia. ¿Qué querías? ¿Salir en la tele?”.