A horas de un nuevo capítulo entre Argentina e Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, Dalma Maradona compartió una imagen que rápidamente se volvió viral por su fuerte carga simbólica.

Dalma Maradona compartió un emotivo posteo antes de Argentina vs. Inglaterra

La hija de Diego Maradona reposteoó una historia en Instagram en la que mostró una escena nocturna en la emblemática esquina que lleva el nombre del ídolo argentino.

Allí puede verse a varias personas arrodilladas, encendiendo velas al pie del cartel de “Diego”, mientras una bandera argentina con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” cubre parte de la señal.

Dalma Maradona compartió un emotivo posteo antes de Argentina vs. Inglaterra (captura de Instagram)

La publicación, sin necesidad de agregar palabras, unió dos símbolos profundamente ligados a la historia argentina: el recuerdo de Maradona y el reclamo por las Islas Malvinas, en la antesala de un nuevo enfrentamiento futbolístico con Inglaterra.

El posteo llega justo cuando la Selección de Lionel Scaloni, con Lionel Messi como capitán, se prepara para disputar una semifinal con un rival que inevitablemente remite al histórico partido del 22 de junio de 1986, en el estadio Azteca.

Aquella tarde, Diego Maradona escribió una de las páginas más recordadas de la historia de los Mundiales con sus dos goles ante Inglaterra: la inolvidable “Mano de Dios” y el considerado por muchos como el mejor gol de todos los tiempos.

La Mano de Dios: qué dijo Diego Maradona sobre su histórico gol a Inglaterra (Foto web, retocada con IA)

Casi cuatro décadas después, el destino vuelve a enfrentar a ambos seleccionados. Esta vez, con Lionel Messi como líder de la Albiceleste y con la posibilidad de medirse por primera vez en su carrera ante Inglaterra en una Copa del Mundo, el duelo adquiere un significado especial para millones de argentinos.

El gesto de Dalma, cargado de memoria y emoción, reflejó ese sentimiento colectivo en la previa de un partido que promete volver a escribir otra página inolvidable de la historia del fútbol.