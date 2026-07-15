El destino volvió a cruzar a Argentina e Inglaterra en una Copa del Mundo. Luego de eliminar a Suiza en un sufrido partido que se definió en el alargue, la Selección de Lionel Scaloni avanzó a las semifinales del Mundial 2026, donde tendrá enfrente otra vez al rival de una de las páginas más memorables del fútbol.

Es imposible hablar de este enfrentamiento sin recordar el 22 de junio de 1986, cuando Diego Armando Maradona marcó dos de los goles más famosos de todos los tiempos en el estadio Azteca. El primero fue bautizado para siempre como “La Mano de Dios”, mientras que el segundo quedó inmortalizado como el mejor gol de la historia de los Mundiales.

La explicación de Diego Maradona sobre la Mano de Dios

En 2020, durante su etapa como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, Maradona concedió una entrevista para AFA Play en la que reconstruyó, paso a paso, cómo nació aquella histórica jugada frente a Inglaterra.

“Yo buscaba una pared porque los ingleses eran una roca. Fenwick, Butcher... todos en la defensa eran grandotes. Y también Sansom, que es el que me da el pase. Valdano no me da el pase. Lo anticipa Sansom”, comenzó recordando Maradona.

Luego relató el instante decisivo. “Cuando vi que iba para arriba, dije: ‘No la alcanzo nunca, bajá por favor’. Se me ocurrió una idea: meter la mano y meter la cabeza. Claro, cuando caigo, no entendía dónde estaba la pelota. ¡Miro y la pelota está en la red! Entonces empiezo a gritar ‘¡gol, gol!’”.

Diego también recordó la reacción inmediata de sus compañeros, que sospecharon enseguida lo ocurrido.

“Checho, el boludo de Checho, me pregunta si lo había hecho con la mano. ‘Callate la boca, boludo, y abrazame’, le dije. Ahí me empezaron a abrazar todos. Valdano también me preguntó: ‘¿No me digas que fue con la mano?’. Y le respondí: ‘Después te cuento, Valdano, dejate de hinchar las pelotas’”, recordó el Diez.

Cuándo juegan Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

La Selección Argentina enfrentará a Inglaterra este miércoles 15 de julio por las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro se disputará desde las 16:00 (hora de Argentina) en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey, Estados Unidos, y definirá a uno de los finalistas del torneo.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni, con Lionel Messi como capitán y máxima figura, buscará dar otro paso hacia el bicampeonato del mundo. El partido podrá verse en vivo por Telefe, TyC Sports, DSports y sus respectivas plataformas de streaming, además del seguimiento minuto a minuto en los principales portales deportivos.