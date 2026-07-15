Harper Seven Beckham llegó a sus 15 años este viernes 10 de julio, y como es costumbre en la familia, la celebración se trasladó de inmediato a las redes sociales con fotos y videos que repasaron distintos momentos de su infancia y adolescencia.

Fue a través de las publicaciones de Instagram de sus padres que el mundo pudo ver cómo la hija menor de David y Victoria Beckham sopló las velitas rodeada del cariño familiar, aunque con una ausencia que —una vez más— llamó la atención de todos.

HARPER BECKHAM, LA “PERFECTA HIJA” DE DAVID BECKHAM

El exfutbolista fue uno de los primeros en dedicarle unas palabras a su hija. David Beckham compartió una serie de imágenes en blanco y negro de Harper cuando era bebé, y las acompañó con una descripción cargada de ternura: la definió como “dulce, amable y hermosa” y aseguró que toda la familia se siente afortunada de tenerla cerca.

Para él, Harper es sencillamente su “perfecta hija”, y así se lo hizo saber en un posteo que generó cientos de comentarios de fans y allegados.

David y Victoria Beckham celebran el cumpleaños 15 de su hija menor, Harper Beckham - Crédito: Instagram Por: Instagram

Victoria Beckham, por su parte, eligió un camino más nostálgico para el festejo. La diseñadora británica compartió fotografías inéditas de distintas etapas de la vida de Harper, desde su infancia hasta la actualidad, y sumó un video casero muy tierno en el que se la ve de pequeña jugando con el maquillaje de su mamá. Romeo y Cruz, los otros dos hermanos varones, también se sumaron a los mensajes de cariño en sus propias cuentas.

LOS MENSAJES DE ROMEO Y CRUZ BECKHAM PARA SU HERMANA

Romeo y Cruz, los otros dos hermanos varones, también se sumaron a los mensajes de cariño en sus propias cuentas, con fotos y recuerdos junto a Harper a lo largo de los años. El festejo dejó en claro, una vez más, lo unida que se muestra la familia Beckham en sus redes sociales cada vez que hay una fecha especial de por medio.

Harper Beckham celebró sus 15 años rodeada de su familia. Por: Instagram

En medio de tantos saludos, la única voz que no se hizo escuchar fue la de Brooklyn Beckham, algo que ya viene repitiéndose en otras celebraciones familiares recientes.

LA AUSENCIA DE BROOKLYN BECKHAM VUELVE A SER NOTICIA

Sin embargo, el gran ausente de la celebración fue Brooklyn Beckham, quien no compartió ningún saludo público para su hermana menor. Esta falta se da en medio del conflicto familiar que el hijo mayor del matrimonio mantiene desde hace meses con sus padres. para la familia.

Según se supo, Harper habría realizado varios intentos de acercarse a su hermano, con quien supo mantener una relación muy estrecha antes del distanciamiento actual.

Más allá de esa ausencia, el cumpleaños de Harper quedó marcado por el fuerte respaldo del resto del clan Beckham, que una vez más mostró en redes sociales lo unida que se mantiene la familia pese a las tensiones internas que atraviesan.