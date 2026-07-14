Este martes Milett Figueroa se presentó ante la Justicia para ratificar su demanda legal contra Mimi Alvarado, pareja de El Tirri, por difamarla en varios medios; y ahora se supo que Marcelo Tinelli avaló esta denuncia contra la pareja de su primo.

En Intrusos, Rodrigo Lussich leyó la demanda presentada por Milett por “daños y perjuicios” y Adrián Pallares lanzó: “Nos llegó a nosotros, por algún lado, que Marcelo Tinelli, o por lo menos Milet, habría dicho ‘Marcelo me acompaña y me apoya en todo lo que yo estoy denunciando en contra de Mimi’”.

Foto: Instagram (@marcelotinelli)

Mientras sus compañeros le recordaban que Milett también afirmó esto al final de la nota con Puro Show, Dani Ambrosino confirmó que el propio Tinelli se lo confirmó. “Hablé con Marcelo. Marcelo está al tanto de todo esto. Lo que me dice Marcelo es que con respecto a la denuncia de Milet, ella está en todo su derecho en hacerla”, señaló.

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“No está de acuerdo con las cosas que decía Mimi”, explicó Ambrosino. “La entiende a Milet, por supuesto. Me dice que ama a la familia y a la mamá de Milet y es empático con el dolor de Milet en esta situación que, obviamente, es lo que está expresando Milet que tuvo que venir a la Argentina para ratificar la denuncia porque no le aceptaron que la hiciera desde Perú de manera digital, virtual”, agregó el panelista.

Mimi Alvarado (Foto Instagram/@marielitamimi)

“Yo lo que hablé con Marcelo, y siguiendo la línea de lo que está diciendo, con tal de no tener nada que ver con Milet, la deja que haga todo. No quiere saber nada”, acotó Camilo García.

“Si tenemos que titular, Marcelo se puso al lado de Milet en contra de Mimi, que siempre lo defendió”, analizó Adrián Pallares, mientras Rodrigo opinaba que “es una ingratitud” hacia la dominicana.

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