Marcelo Tinelli volvió a quedar en el centro de la escena por su vínculo con Milett Figueroa. Esta vez, el conductor decidió salir a responder una versión que se viralizó en redes sociales y que lo mostraba supuestamente enojado con la modelo peruana tras sus recientes declaraciones sobre la ruptura.

Mientras emprendía viaje a Estados Unidos para participar de la cobertura del Mundial 2026, Tinelli fue abordado por un cronista de Primicias Ya en el aeropuerto. Allí le consultaron por los comentarios que Milett había hecho sobre el final de la relación.

Sin intención de profundizar en el tema, el conductor fue directo: “¿Esa es la nota? No, me voy al Mundial. No quiero hablar de mi vida privada”.

Sin embargo, la situación no terminó ahí. El periodista insistió y le comentó que la modelo había hablado negativamente sobre el desenlace de la historia de amor. Con ironía, Marcelo respondió: “¿En serio? Qué increíble, gracias por recordarme todo eso”.

Foto: Instagram (@marcelotinelli)

La aclaración de Marcelo Tinelli tras las versiones de enojo

Horas después, cuando la entrevista fue difundida en redes sociales, un detalle llamó la atención del conductor. La publicación fue presentada con el título: “La furia de Marcelo al recordar a Milett”.

Lejos de dejar pasar la interpretación, Tinelli decidió aclarar públicamente cómo se sintió realmente.

“¿Furia? No, nada que ver. Me tomaron por sorpresa por emprender el viaje al Mundial. De mi parte tengo la mejor con ella y le deseo lo mejor”, expresó.

Con esas palabras, el conductor buscó poner fin a las especulaciones sobre un supuesto conflicto abierto con su ex pareja y dejó en claro que no existe resentimiento de su parte.

Qué dijo Milett Figueroa sobre el final de la relación

Desde que confirmaron oficialmente la separación en abril, Milett Figueroa realizó distintas declaraciones que generaron repercusión mediática. Aunque evitó acusaciones directas, deslizó críticas vinculadas a la deslealtad y a la falta de transparencia dentro de una relación.

Esos comentarios alimentaron versiones sobre un posible enfrentamiento entre ambos, aunque Marcelo mantuvo siempre un perfil más reservado respecto del tema.

Incluso, tiempo atrás había asegurado que fue la propia Milett quien decidió bloquearlo en distintos canales de comunicación y que desconocía los motivos de esa decisión.

Los detalles de la supuesta nueva novia de Marcelo Tinelli. Fuente: Captura de imagen de video subido por Puro Show.

Marcelo Tinelli busca cerrar definitivamente el capítulo Milett

La reciente aclaración del conductor parece marcar una postura definitiva. Mientras concentra toda su atención en los compromisos laborales vinculados al Mundial 2026, Tinelli dejó en evidencia que no tiene interés en reavivar polémicas sobre su vida sentimental.

Su mensaje fue claro: no está enojado con Milett Figueroa y le desea lo mejor. Una respuesta que contradice las versiones de “furia” que circularon en las últimas horas y que vuelve a poner el foco sobre una separación que, meses después, sigue dando que hablar.