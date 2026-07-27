Apenas se conoció la noticia de la separación entre La Joaqui y Luck Ra, la cantante decidió hablar a través de la música. Confirmada la ruptura , la artista se grabó en la madrugada del domingo desde sus vacaciones en Costa Rica, mientras se aplicaba crema frente al espejo, con “Ahora te puedes marchar”, de Luis Miguel, sonando de fondo.

La frase de Luis Miguel elegida fue elocuente: “Ahora me llamas, me quieres ver, me juras que has cambiado y piensas en volver”.

Sobre esas imágenes, La Joaqui escribió una aclaración: “Nunca indirecta, siempre temazo”. El comentario funcionó como combustible para una versión que ya circulaba con fuerza: la relación con el cordobés estaría atravesando su quiebre definitivo.

La Joaqui viene compartiendo desde Costa Rica una seguidilla de posteos con canciones de desamor, en medio de la separación de Luck Ra. Fuente: Tiktok

“Literalmente dice que no es indirecta y todos jurando que sí”, resumió uno de los usuarios que reaccionó al posteo, en medio de una catarata de comentarios en la misma línea.

LA RESPUESTA DE LUCK RA A LA INDIRECTA DE LA JOAQUI

El video de la cantante no quedó sin respuesta. Luck Ra publicó en TikTok un mensaje propio con la frase “Me sé el camino de una casa que no voy a volver a pisar”, que en pocas horas acumuló 225.000 “me gusta” y más de 1.800 comentarios.

El posteo llegó apenas días después de otro video del cantante, en el que había compartido una reflexión sobre estar bien “mientras me tenga a mí”, sin mencionar a la artista de manera directa.

Los intérpretes de la cumbia urbana atraviesan una fuerte crisis de pareja y se dedican mensajes a la distancia. Crédito Tiktok

Según había adelantado Pepe Ochoa en el panel de LAM, la pareja estaría separada desde hace entre un mes y un mes y medio, aunque habrían acordado mantener el silencio público hasta que ella pudiera transitar el momento “un poco más fuerte”.

El panelista también señaló que fue Luck Ra quien tomó la decisión de terminar la relación: “Él quiere otra cosa para su vida”, mientras que ella “está muy enamorada y no lo puede entender”.

MÁS INDIRECTAS DE LA JOAQUI DESDE COSTA RICA

El video con Luis Miguel no fue el único gesto de la cantante en esta seguidilla de indirectas. En los mismos días, La Joaqui compartió otros dos clips con canciones que sus seguidores también interpretaron en la misma clave: uno con “Ojitos Mentirosos” y otro con “Excesos”, tema que incluye la frase “Aunque para el amor no sirvo yo. Mientras llega mi persona favorita, seguiré con mi loquera”.

A eso se sumó una historia con una foto suya de espaldas frente al mar, acompañada por el texto “Soy como soy porque siempre que me busquen con amor me van a encontrar”.

La Joaqui y Luck Ra cuando estaban juntos. Crédito Instagram

Por ahora, ni La Joaqui ni Luck Ra confirmaron ni desmintieron públicamente el fin de la relación de manera oficial. Mientras tanto, las vacaciones de la cantante en Costa Rica con sus hijas siguen sumando piscinas, terrazas y atardeceres a un álbum que, de fondo, ya no incluye al cordobés.