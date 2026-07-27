Slavko Vincic, el árbitro que estuvo a cargo de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, sorprendió al mundo del fútbol con una decisión que nadie esperaba. Apenas una semana después del partido que consagró al seleccionado español, el experimentado juez esloveno anunció su retiro definitivo del arbitraje profesional.

La noticia fue confirmada este lunes por la Federación Eslovena de Fútbol (NZS), que publicó un comunicado oficial para despedir a quien considera uno de los árbitros más importantes de la historia del país.

“Una semana después de la final de la Copa del Mundo, Slavko Vincic puso fin oficialmente a su histórica carrera arbitral en la cima de este deporte”, expresó la entidad.

La designación de Vincic para dirigir el partido más importante del Mundial 2026 ya había significado un reconocimiento a una trayectoria marcada por los grandes escenarios. Con su despedida, el colegiado decidió cerrar su carrera en el momento de mayor prestigio.

El árbitro esloveno Slavko Vincic amonesta a Enzo Fernández, de Argentina, en la final de la Copa del Mundo ante España, el domingo 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Seth Wenig) Por: AP Photo/Seth Wenig

Slavko Vincic se retiró tras ser elegido el mejor árbitro del Mundial 2026

El retiro llegó acompañado por un nuevo reconocimiento internacional. La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) distinguió a Slavko Vincic como el mejor árbitro del Mundial 2026, destacando especialmente “el control disciplinario claro y firme que caracteriza al arbitraje de élite”.

El premio terminó de consolidar una temporada histórica para el esloveno, que decidió ponerle punto final a su carrera luego de alcanzar el máximo objetivo posible para un árbitro: dirigir una final de Copa del Mundo.

El árbitro esloveno Slavko Vincic habla con el ecuatoriano Pietro Hincapié antes de expulsarlo en el encuentro de dieciseisavos de final de la Copa Mundial ante México el martes 30 de junio del 2026.(AP Foto/Natacha Pisarenko) Por: AP Photo/Natacha Pisarenko

La carrera de Slavko Vincic, el árbitro que dirigió la final entre España y Argentina

Internacional desde 2010, Vincic construyó una extensa trayectoria en las principales competencias del fútbol europeo y mundial.

Entre los partidos más importantes de su carrera aparecen:

La final de la Europa League 2022 entre Eintracht Frankfurt y Rangers.

La final de la UEFA Champions League 2024, en la que Real Madrid venció a Borussia Dortmund.

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

Además, en 2024 había sido elegido como el segundo mejor árbitro del mundo por la IFFHS, reconocimiento que antecedió al galardón obtenido tras la Copa del Mundo.

Con esta decisión, Slavko Vincic se despide del arbitraje profesional en el punto más alto de su carrera, luego de haber dirigido la final del torneo más importante del fútbol y tras recibir el reconocimiento como el mejor árbitro del Mundial 2026, cerrando un recorrido que lo convirtió en una referencia del arbitraje internacional.