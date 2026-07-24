El mundo del streaming tendrá su propio gran encuentro presencial en la Argentina. Del 11 al 13 de diciembre, BA Ferial (ex Costa Salguero) recibirá la primera edición de Generación, un festival que reunirá a más de 75 streamers, gamers y creadores de contenido del mundo hispanohablante en tres jornadas con shows, entrevistas y experiencias pensadas especialmente para sus comunidades.

Pero entre todos los anuncios hubo uno que revolucionó a los fanáticos: el regreso de Rubius a la Argentina después de más de diez años, una visita que era esperada por millones de seguidores.

Foto: prensa Rubius

Rubius vuelve a la Argentina después de más de una década

Uno de los momentos más esperados del festival será el regreso del reconocido streamer español, que volverá al país tras más de diez años de ausencia.

Su presencia encabezará un line up que promete seguir creciendo en las próximas semanas y que ya reúne a algunas de las figuras más importantes del ecosistema digital.

Qué streamers estarán en Generación

Entre los primeros nombres confirmados aparecen:

Rubius

Coscu

Spreen

Robleis

Grefg

Alejo Igoa

Angie Velasco

Farid Dieck

HiClavero

Ian Lucas

Jordi Wild

La Gula

Margelita (Ángela Torres y Marcos Giles)

Nil Ojeda

TheDonato

Top Globales

El Tribunero

Yolo Aventuras

La organización adelantó que todavía resta anunciar decenas de invitados hasta completar una grilla de más de 75 creadores de contenido y 45 shows distribuidos durante los tres días.

Cómo será Generación, el nuevo festival de streamers

El evento busca trasladar al mundo real la experiencia que millones de personas viven todos los días a través de Twitch, YouTube, TikTok y otras plataformas.

Los asistentes podrán recorrer distintos escenarios, elegir qué shows ver, participar de entrevistas exclusivas y encontrarse cara a cara con sus creadores favoritos.

Además, el festival estrenará un formato de entradas flexible bajo el concepto “Elegí cómo vivirlo”, que permitirá comprar accesos para un único show, un escenario completo, una jornada o para los tres días del evento.

Cuándo salen a la venta las entradas para Generación

La preventa exclusiva para clientes Santander Visa comenzará el 29 de julio a las 10, con la posibilidad de acceder a seis cuotas sin interés.

La venta general se habilitará el 31 de julio, también desde las 10 de la mañana.

Generación fue presentado oficialmente por Spreen durante la previa de La Velada, donde, junto a Carrera y Luck Ra, reveló los primeros artistas confirmados para un evento que promete convertirse en uno de los más importantes del año para la comunidad gamer y del streaming.