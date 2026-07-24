A dos meses del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, la investigación judicial continúa para determinar las responsabilidades de todas las personas que estuvieron presentes al momento del crimen. El principal imputado es Claudio Barrelier, expareja de Melisa Heredia, madre de la víctima.

Según la investigación, el femicidio habría ocurrido en la vivienda de Barrelier, ubicada sobre la calle Juan del Campillo al 800, en el barrio Cofico de la capital cordobesa.

Caso Agostina Vega

Femicidio de Agostina Vega: nueva inspección ocular en la casa de Barrelier

El 23 de julio, el fiscal Raúl Garzón encabezó una nueva inspección ocular en el inmueble para avanzar con la causa.

En ese contexto, Moria Casán entrevistó en vivo a Gino Torriani, uno de los abogados que representa al padre de Agostina. El letrado reveló qué información surgió tras la inspección y fue contundente al referirse a la situación procesal de Melisa Heredia.

“Ayer se hizo una inspección ocular, pero uno ingresa al domicilio con todos sus sentidos y las pericias acústicas son muy importantes”, explicó Torriani.

Luego agregó: “Yo ingresé último a la casa, pero desde la puerta se podía escuchar lo que hablaban en la otra punta del domicilio, que está a 13 metros de distancia”.

Para el abogado, ese dato resulta clave para la investigación. “Esto termina de confirmar todo lo que veníamos diciendo: todas las personas que estaban en la casa al momento del hecho debieron escuchar, debieron ver o advertir lo que estaba pasando”, sostuvo.

Caso Agostina Vega: qué determinó la Justicia sobre la mamá de la adolescente

Durante la entrevista, el abogado César Carozza le consultó cuál era la situación procesal y de salud de la madre de Agostina.

Torriani respondió con firmeza y descartó que la Justicia le atribuya participación en el femicidio.

“Queremos evitar hablar de la mamá de Agostina. Fue admitida como querellante y el fiscal entiende que no tuvo participación en el femicidio. No tiene ningún grado de implicancia, pero vamos a seguir pidiendo detenciones, sobre todo de los habitantes del inmueble”, concluyó.