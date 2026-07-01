Melisa Heredia, la mamá de Agostina Vega, habló por primera vez tras el crimen que conmocionó a Córdoba y apuntó contra el principal acusado, Claudio Barrelier. Relató el dolor de la familia y cuestionó el accionar policial en las primeras horas de la búsqueda.

Este miércoles en TN Central Melisa, rompió el silencio y exigió la pena máxima para Claudio Barrelier, el principal sospechoso del crimen que sacudió a Córdoba. En diálogo con TN, la mujer relató el calvario que atraviesa la familia y denunció demoras en la investigación.

Melisa Heredia y su hija Agostina Vega (Fotos: capturas TN)

Heredia aseguró que, aunque está conforme con el trabajo del fiscal, el dolor es insoportable. “Estoy satisfecha con lo que ha hecho el fiscal, pero no puedo dormir con todo lo que pasó”, expresó. “A él le tienen que dar perpetua. A mí me hicieron un daño enorme, a mi hija no la voy a ver más”, dijo, contundente.

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La madre de Agostina contó que conocía a Barrelier, que pensó que era su amigo y que jamás imaginó que pudiera hacerle daño a su hija. “Todos pensábamos que él era inocente, nos decía que le habían hecho una cama política y nos quedamos con eso”, alegó la mujer sobre la denuncia de abuso que lo llevó a la cárcel durante un tiempo.

Fotos: capturas TN

El quiebre llegó cuando un remisero le avisó que había dejado a Agostina en la casa de Barrelier. “Empecé a sospechar de él”, recordó Heredia, quien fue de inmediato a la comisaría para ampliar la denuncia sobre la desaparición de la nena con los datos obtenidos.

Sin embargo, denunció que la policía no actuó con la rapidez necesaria, “No se movieron rápido. Ni siquiera cuando hice la denuncia, me tuvieron de las 4 a las 9 de la mañana para tomármela”, recordó la mujer.

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Heredia sostuvo que, a su entender, Barrelier no actuó solo. “Para mí hay más involucrados. Todo el círculo de Barrelier está involucrado, los quiero a todos presos”, afirmó. En esa línea, se refirió a los detenidos por presunto encubrimiento.

Sobre Soledad Andreani, dueña del auto secuestrado en la causa, aclaró que solo la había visto dos veces y que no tenía vínculo con ella. En cuanto a Osvaldo Fassetta, amigo de Barrelier, relató: “Él estaba todo el tiempo con el teléfono mientras buscábamos a mi hija. Para mí le estaba avisando cosas a Barrelier, la verdad que no sé”.

Melisa Heredia y su hija Agostina Vega (Fotos: capturas TN)

En ese sentido, Rodrigo Alegre informó en TN Central que la Justicia de Córdoba sumó a la mamá de Agostina como querellante y dictó la prisión preventiva para Barrelier, Fassetta y Andreani.

LA MAMÁ DE AGOSTINA HEREDIA RELATÓ CÓMO LA MUERTE DE LA NENA DEVASTÓ SU FAMILIA Y PIDIÓ QUE “NO LA DEJEN SOLA”

Heredia describió el impacto devastador que provocó el crimen en su familia. “Nos han destrozado la vida, no le deseo a nadie lo que estamos pasando. Es horrible, es estar muerto en vida. Uno no se prepara nunca para la muerte de un hijo”, sostuvo.

“Mi vida ahora es mi hijo, tengo que seguir por él, no me puedo quedar llorando en la cama. Toda la vida voy a llorar a mi hija”, expresó. “Agostina habría cumplido este mes 15 años. Ya le habíamos organizado su fiesta, ya había elegido su vestido. Es algo muy doloroso”, lamentó.

Claudio Barrelier en 2025 (Foto: captura TN)

Antes de cerrar, Heredia dejó un mensaje cargado de dolor y pedido de acompañamiento: “Mi hija era una nena. Era la chispita de la familia. Todos sus compañeros la querían, sus amigas están destruidas. Como siempre les dije, no me dejen sola”.

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