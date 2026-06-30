Tras la devastadora muerte de su hermana Ernestina, Federica Pais retomó la conducción de su programa 1111 en AR | 12 y allí, quebrada, agradeció los saludos y las muestras de afecto hacia ella y su familia, y también recordó a su hermana de una manera muy amorosa.

“Buenas noches a todos. Bienvenidos. Necesitaba estar acá, retomar la rutina”, abrió Federica, notablemente afectada por la situación que le toca atravesar. “Todos saben la espantosa pérdida que tuvimos el viernes pasado y desde entonces estamos en una locura y en un vertido muy difícil de explicar”, agregó.

Federica y Ernestina Pais (Fotos: captura AR | 12 y Instagram @ernepais)

“Pero hay una parte de uno que necesita agradecer las muestras de cariño de tanta gente, el cariño y el respeto de todos mis compañeros de trabajo”, señaló Federica antes de recordar a su hermana, sin dejar de lado los rumores de cierto distanciamiento de ella que surgieron en los últimos tiempos.

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“Quería agradecer, y decirle que la amo. Que más allá de cualquier cosa que pudiera haber pasado, ella y yo sabíamos lo que nos unía. Cuando pasan estas cosas, uno también piensa que por suerte no sufrió, que no se debe haber dado cuenta, y que de alguna manera está encontrando respuestas que tanto buscó acá y que tanto le dolían”, señaló.

“Les pido disculpas. Necesitaba volver a trabajar. Me hace bien. Este trabajo tiene algo de mágico y de jodido. De mágico porque te obliga a pensar en otra cosa, y yo lo necesitaba. Espero que lo entiendan. Y de jodido porque te obliga también a hacer públicas cosas que a veces uno preferiría guardar”, explicó.

Federica y Ernestina Pais (Fotos: captura AR | 12 y Instagram @ernepais)

“Abrazo enormemente a toda nuestra familia que en este momento estamos unidos atravesando un momento muy doloroso y muy brutal, que nunca imaginamos que nos iba a pasar. Reitero el agradecimiento por el respeto, por el amor y por toda la gente que se acercó a darnos todo el afecto”, cerró Federica antes de dar inicio a su programa.

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