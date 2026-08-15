Mica Viciconte compartió un video de su día a día junto a Fabián Cubero en el que se la ve haciendo un particular entrenamiento en su casa, acompañada por el exfutbolista y por Luca, el hijo que ambos tienen en común.

ASÍ ES EL ENTRENAMIENTO DE MICA VICICONTE Y SU FAMILIA

En las imágenes, grabadas en el living de su casa, se puede ver a Mica Viciconte saltando y moviéndose al ritmo de una rutina de ejercicios, mientras Fabián Cubero y Luca la acompañan desde atrás con los mismos movimientos.

El pequeño, vestido con un pijama de Spider-Man, se mostró completamente entusiasmado imitando a sus papás en cada salto y cada paso. “Jugando un poco”, escribió la panelista sobre el video.

Mica Viciconte hace ejercicio en su casa junto a Fabián Cubero. Fuente: Instagram @micaviciconte

FABIÁN CUBERO, COMPETITIVO CON SU HIJO LUCA

En otra de sus historias, Mica Viciconte mostró a Fabián Cubero y Luca enfrentados en un juego de bolos en la televisión, con el exfutbolista completamente metido en la competencia. “Cuando el juego ya es personal”, bromeó Viciconte al ver a Cubero moverse por todo el living para intentar ganarle a su hijo, con una remera con la inscripción “Team Bonavena” que sumó un condimento extra de humor a la escena.

"Cuando el juego ya es personal" Fabián Cubero juega y entrena con la consola con su hijo. Fuente: Instagram @micaviciconte