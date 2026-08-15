Mirtha Legrand sorprendió al hablar de un vínculo personal que mantiene desde hace años con la familia Messi. Durante una charla con sus invitados en La Noche de Mirtha, la conductora recordó especialmente a Jorge Messi y contó detalles de la conversación telefónica que mantuvieron apenas dos meses antes de su muerte.

La diva explicó que suele comunicarse con Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi, y que ambas mantienen un trato cercano: “Yo me escribo con Celia, nos hablamos por teléfono. Y hace dos meses la llamé para ver cómo estaba. Ella me llama a veces también”, relató Mirtha.

“En un momento, Celia me dice: ‘Esperá, Mirtha, que te va a saludar Jorge’. Y Jorge tomó el teléfono”, contó. Del otro lado de la línea, Jorge Messi la saludó afectuosamente: “Me dijo ‘Hola, chiquita, ¿cómo estás? Lindo hablar con vos. Bueno, adiós, adiós’”, recordó.

Foto: Captura (eltrece)

La conductora explicó además el motivo de ese particular apodo que utilizaban con ella dentro de la familia: “Ellos me dicen ‘Chiquita’”, señaló, con una sonrisa en el rostro.

Así, Mirtha Legrand compartió una anécdota hasta ahora poco conocida y recordó con afecto aquella breve conversación con Jorge Messi, ocurrida apenas dos meses antes de su muerte.

Foto: Web

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LA ÚLTIMA FOTO PÚBLICA DE JORGE MESSI ANTES DE SU MUERTE: CUÁNDO FUE TOMADA Y QUIÉN LO ACOMPAÑABA

La última imagen pública de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, fue registrada meses antes de su muerte y tiene como escenario un encuentro religioso en Paraguay. La fotografía, tomada el pasado 5 de mayo, muestra al empresario junto a uno de sus hijos durante una visita que quedó documentada en redes sociales.

La postal fue compartida por el apóstol José Duarte, quien recibió a Jorge Messi y a Rodrigo Messi en la Casa Apostólica Mundial. Según explicó el líder religioso en su cuenta de Facebook, ambos participaron de una jornada de oración y mantuvieron un encuentro de carácter espiritual.

En la fotografía se puede ver a Jorge Messi junto a su hijo Rodrigo durante su visita a Paraguay. La imagen fue difundida por José Duarte en su cuenta de Facebook y rápidamente cobró relevancia luego de conocerse la muerte del padre de Lionel Messi.

Jorge y Rodrigo Messi con el apóstol José Duarte (Foto: Facebook José Duarte).

Duarte acompañó la publicación con un mensaje en el que contó detalles del encuentro que mantuvo con los integrantes de la familia Messi. Allí destacó que ambos habían llegado a su casa para compartir un momento de oración.

“Hoy gracias al Señor Jesucristo, el padre de Lionel Messi, jugador de la Selección Argentina, Jorge Messi, y su hermano Rodrigo Messi me visitaron en mi casa”, escribió el apóstol al publicar la fotografía.

“Hoy gracias al Señor Jesucristo, el padre de Lionel Messi, jugador de la Selección Argentina, Jorge Messi, y su hermano Rodrigo Messi me visitaron en mi casa”.

El líder religioso aseguró que ambos participaron de un momento de oración y expresó su deseo de que la experiencia pudiera convertirse en un testimonio para otras personas. “Argentina para Cristo”, escribió Duarte en su publicación.

La fotografía del 5 de mayo quedó así como una de las últimas imágenes públicas conocidas de Jorge Messi, quien falleció a los 68 años este sábado 8 de agosto en Rosario, Argentina.