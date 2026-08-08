La noticia del fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, sacudió al mundo del fútbol este sábado. En diálogo con TN, Carles Rexach, el primer entrenador que apostó por el astro argentino en el Barcelona, compartió sus recuerdos sobre aquel momento clave en la carrera de Leo y la relación que mantuvo con su familia.

“Ahora precisamente me ha salido la noticia de la muerte del padre de Messi. Estaba yo atento, porque corren a veces tantos burros y mi hijo ya me ha llamado, y ahora vosotros a mí me habéis dado la noticia. Es una desgracia, porque, bueno, es ley de vida, pero cuando llega es una sacudida importante”, dijo Rexach sobre el fallecimiento de Jorge.

El descubridor de Messi reveló cuál sería el equipo ideal, donde la Pulga podría encajar para seguir ganando cosas. (Foto: Redes)

EL PRIMER ENCUENTRO CON LIONEL Y JORGE MESSI EN BARCELONA

Carles Rexach, el exentrenador recordó este sábado, en comunicación con TN, cómo fue el primer contacto con la familia Messi: “Cuando a mí me hablaron del chaval de Messi, de Leo, yo pensaba que era un chaval que tenía menos de 18 o 19 años. Pero cuando me dijeron que tenía 12 años, yo digo… oye, no puedo ir a Argentina, que estoy buscando jugadores para el primer equipo”.

“Y me dijeron, ‘pero es que es muy bueno, es un fenómeno’, y entonces yo hice pues que viniera en Semana Santa aquí a Barcelona durante 15 días para verlo, porque yo me fiaba de la persona que me había hablado de ese chaval”, explicó sobre aquel momento que cambió la historia del astro argentino.

El 17 de septiembre del 2000, Lionel Messi llegó por primera vez a Barcelona con 13 años para probarse en el club catalán y Jorge, su padre, retrató el momento (Foto: Archivo familia Messi).

Durante esa estadía, Rexach quedó impactado desde el primer día: “Estuvo aquí 15 días, y bueno, yo rápidamente dije que el primer día ya tuve bastante, porque era un chaval fuera de lo normal, fuera de serie”.

LA SERVILLETA QUE SELLÓ EL DESTINO DE MESSI

El entrenador relató a TN las dificultades que enfrentó la familia Messi para concretar el fichaje: “El único problema era que era muy pequeñito y extranjero, porque en aquel momento los extranjeros no podían jugar aquí, si los padres no estaban ahí, entonces era complicado. Pero bueno, yo le dije, no te preocupes, que lo ponemos en contacto”.

Rexach explicó cómo surgió la famosa servilleta: “Los padres estaban muy encima. Y cuando yo le dije ‘vaya el lunes o el martes al club, el padre fue allí, le dijeron no hoy no hay nadie, porque era feriado, después de varios días de ir me llamó y me dijo ‘nos vamos’”.

Fue entonces cuando decidieron firmar el acuerdo en una servilleta: “Yo para darle esta seguridad le dije, mire, ‘el contrato ahora va a ser un papel’, pero no había papel,por lo que cogí una servilleta de un bar, y lo hice ahí mismo, le dije ‘seguramente no sirve para nada, pero es para su tranquilidad’”.

Lionel Messi y el acuerdo con Barcelona firmado en una servilleta (Foto: ESPN).

A partir de ese gesto, la familia Messi se quedó en Barcelona y Leo comenzó a entrenar con el club. “El padre estaba muy encima, no podía marchar, si marchaba la madre, se quedaba el padre. Todo aquel planteamiento de aquel momento para esa familia al final ha salido a buen fin, porque la historia de Messi, futbolísticamente hablando, ha sido un éxito”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.