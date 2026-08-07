Tortilla de papas XXL a la parrilla: la receta viral con 10 huevos y un toque imperdible de un influencer uruguayo

La tortilla de papa a la española es uno de los platos más populares del Río de la Plata y tiene tantas versiones como cocineros. Sin embargo, en los últimos días se volvió viral la preparación del influencer gastronómico uruguayo Ale Acland, que decidió llevar este clásico a otro nivel con una versión XXL hecha íntegramente a la parrilla.

La receta combina papas, cebolla, chorizo colorado y 10 huevos, todo cocinado en un disco de hierro sobre fuego de leña o carbón. El resultado es una tortilla enorme, con un exterior dorado y un interior bien jugoso, ideal para compartir entre varias personas.

Además del chorizo colorado, el gran secreto de esta preparación está en utilizar el aceite bien caliente al momento de cocinar la mezcla, lo que ayuda a formar una costra dorada sin perder la textura cremosa del centro.

Comensales 3 Ingredientes Papas (cantidad suficiente para cubrir un disco grande).

Una cebolla.

cebolla. Chorizo colorado (tipo español), en rodajas.

10 huevos.

huevos. Aceite.

Procedimiento

Pelar las papas. Cortarlas en rodajas finas. Calentar abundante aceite en un disco o sartén grande sobre la parrilla. Cocinar una primera tanda de papas hasta que queden blandas y apenas doradas. Retirarlas y reservar. Cortar la cebolla en pluma. Cocinar una segunda tanda de papas junto con la cebolla. Retirar y reservar. Sacar parte del aceite del disco. Agregar el chorizo colorado cortado en rodajas y cocinar unos minutos hasta que empiece a dorarse y largar su grasa. Batir los 10 huevos en un recipiente grande. Incorporar las papas , la cebolla y el chorizo colorado. Agregar sal fina a gusto y mezclar bien. Verificar que el aceite del disco esté bien caliente antes de volcar la preparación. Cocinar a fuego medio con una tapa hasta que la base esté firme. Dar vuelta la tortilla con ayuda de una tapa o un plato grande, comprobando previamente que se deslice con facilidad. Cocinar del otro lado durante aproximadamente 10 minutos. Retirar del fuego y servir de inmediato, con el centro bien jugoso.

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