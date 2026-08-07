La salud de Denisse González mantiene en vilo a sus seguidores. La exparticipante de Gran Hermano 2023 confirmó que deberá permanecer internada luego de que los últimos estudios médicos no arrojaran los resultados esperados.

A través de sus redes sociales, la influencer contó que el recuento de plaquetas volvió a bajar, por lo que los profesionales decidieron modificar la estrategia de tratamiento y postergar el alta médica.

Qué dijo Denisse González sobre su estado de salud

Desde la habitación del sanatorio, Denisse compartió una historia de Instagram para actualizar a sus seguidores sobre su evolución.

“Hoy no obtuvimos el resultado que esperábamos. Las plaquetas volvieron a bajar, así que hoy toca cambiar la estrategia. Eso también significa que me voy a quedar unos días más internada”.

Foto: Instagram Denisse González

Además, agradeció el apoyo que recibió desde que comenzó esta difícil situación: “Quería contárselos porque sé que están pendientes de mí y se preocupan. Gracias de corazón por tanto cariño”.

Qué le pasa a Denisse González

La ex Gran Hermano permanece internada desde hace diez días luego de que un análisis de rutina detectara un nivel extremadamente bajo de plaquetas, un valor clave para el correcto funcionamiento del organismo.

Hasta el momento, los médicos continúan realizando estudios para determinar el origen del problema y lograr estabilizar sus valores antes de otorgarle el alta.

Días atrás, la propia Denisse había contado que sus plaquetas habían descendido hasta 6.000, una cifra muy por debajo de los parámetros normales.

Foto: Captura Instagram (@denisse_belen_gonzalez)

Foto: Captura Instagram (@denisse_belen_gonzalez)

Foto: Captura de X (@BautiMascia) Por: Fabiana Lopez

El apoyo de Bautista Mascia

En medio de la preocupación, su pareja, Bautista Mascia, también se expresó en redes sociales para llevar tranquilidad.

El ganador de Gran Hermano aseguró que ambos están atravesando este momento juntos y pidió a sus seguidores que le enviaran fuerzas a Denisse mientras continúa su recuperación.