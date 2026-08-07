El rumor de que Nora Colosimo le había robado el novio la mamá de Lola Bezerra explotó hace un año, cuando la propia hija de Rosi lo explicó en Intrusos, pero ahora la madre de Wanda Nara contó su verdad en La Mañana con Moria.
“Primero, para robar novio hay que ser novio o pareja de alguien. Esa señora jamás tuvo vínculo con ese señor. Punto final”, desmintió a la brasileña.
El caballero en cuestión es Rafael Stancanelli, el representante de jugadores con quien está en pareja hace unos cinco años.
Jocosa, Nora chicaneó a Lola y su mamá: “Me dio mucha risa, me hizo sentir importante. Están armando un cuento conmigo. ¡¿Ya soy importante para los medios?! Mintió”.
La amistad que no fue tal
Como si fuera poco, Nora Colosimo negó haber sido amiga de Rosi.
“Una foto, que es la que muestra, fue en un desfile de Zaira. Me pidió la foto. Hicimos la foto. Y ahí ella es, o era, no me importa, amiga de una amiga mía. Entonces, le pidió mi teléfono...”, recordó.
“Esta señora dijo que yo iba a su casa, pero no sé dónde vive. A la casa que sí fui una sola vez en la vida, es de la hija. No soy de mirar hombres ocupados”.
Al final, Nora Colosimo confesó que la noche anterior había tenido sexo con Rafael Stancanelli, el supuesto ex de Rosi, la mamá de Lola Bezerra. Como para que no queden dudas de nada.