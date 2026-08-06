La filtración de un video de Nora Colosimo instando a sus nietas a hablar mal de Mauro Icardi explotó en Puro Show, y este jueves por la tarde la mamá de Wanda Nara se refirió al documento que consta en el expediente judicial.

“Fernanda Iglesias dijo que había visto un video donde las nenas estaban en una situación muy vulnerable, a los gritos, llorando, y que discutían con vos. Como que vos le decías que hablaran mal del padre. Como que querías manipular de alguna forma el pensamiento de las niñas”, indagó Camilo García.

Tras un momento en silencio, Nora fue lacónica en Intrusos: “Jamás en la vida”.

Nora Colosimo y Camilo García.

Acto seguido fulminó a la periodista: “Pobre esa señora si dijo eso”. Y, para que no queden dudas, remató: “Jamás existió esa situación”.

Cómo fue la confrontación de las menores con Wanda y Nora

Más allá de no haber pueso al aire el video para proteger a las niñas, Fernanda Iglesias recreó la tensa situación que se grabó en video y que está en la causa de familia.

Fernanda Iglesias en los Premios Pinti (Foto: Movilpress).

“El video empieza con la nena diciendo: ‘No voy a contar porque no me dejan ir nada’”.

Nora: -Mamá te deja ir si le contás.

Niña: -No voy a decir nada, son unas interesadas. (Mamá) siempre me miente (mami).

Captura: Instagram Stories mauroicardi

Wanda: -¿Yo te miento?

Nora: -Ella está guardando algo que no quiere hablar.

Wanda: -¿Por qué (papá) te maltrató así?

Niña: -Me dijo que no nos hagamos las vivas y punto.