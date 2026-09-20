Sol Gómez Abraham, la ganadora de Gran Hermano: Generación Dorada, visitó PH, Podemos Hablar y sorprendió al hablar de su separación de Marcelo Da Corte, con quien estuvo casada durante ocho años y tuvo a su hija Delfina. La exparticipante del reality contó cómo atravesó aquel proceso al descubrir que su entonces marido se había enamorado de un hombre, pero en la redes sociales le tiraron un carpetazo.

Frente a Andy Kusnetzoff, Sol explicó que la ruptura no se produjo por una infidelidad. Según relató, había comenzado a notar determinadas situaciones que despertaron su intuición y la llevaron a preguntarle directamente a su pareja si estaba atravesando algo relacionado con su sexualidad. “Mi exmarido es gay y a mí me pareció buena idea apoyarlo. Él como que se sentía… como que lo animé a serlo”, contó.

Fotos: captura Telefe y web

“Fue como un alivio, creo que fue lo mejor para los dos. Los dos fuimos felices con esa decisión. Yo me alegro por él y por mí, porque no me gusta perder el tiempo. Si bien no fue una pérdida de tiempo, fuimos re felices y tuvimos una hija”, explicó.

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Sol contó además cómo le contaron la situación a Delfina (9). La exparticipante contó que tomó el tema con especial cuidado y que buscó asesoramiento profesional antes de hablar con la nena. “Soy muy obse con el cuidado de Delfi y me empapé de mucha información, hablé con psicólogos”, relató

Según explicó, los profesionales les recomendaron transmitirle la información de manera progresiva: primero contarle que sus padres estaban separados y vivían en casas diferentes, después explicarle que su papá tenía una pareja y finalmente decirle que esa pareja era un hombre.

Sol también recordó cómo vivió los últimos tiempos de su matrimonio. Ante la pregunta de si había estado mal antes de la separación, explicó que su situación emocional era más compleja: “No. ¿Estaba bien? No, estaba en modo avión, en automático”. También consideró que el amor puede transformarse con el paso del tiempo y que, en aquella etapa, el vínculo entre ambos se había convertido principalmente en uno familiar.

Sol Abraham (Foto: Telefe)

La mediática reveló que para ella fue diferente enterarse de que su exmarido se había enamorado de un hombre y no de una mujer. “Para mí, para mi ego fue mejor”, admitió. “Si estás con una mujer me destruís, por mi ego me rompés”, habría sido la frase que utilizó.

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Sin embargo, una vez viralizadas sus declaraciones, sus detractas salieron a fulminarla con un posteo que hizo Lautaro Marchesini, marido de su ex, en febrero, cuando ella contó una versión muy diferente de los hechos al entrar a la casa. “Esta mujer psiquiátrica que ingresó a Gran Hermano no tiene nada que ver conmigo. Si realmente los medios quieren saber la verdad de las cosas no tengo problema en hablar”, había dicho entonces Marcsini.

Foto: Instagram @lautaromarchesini

“Es mala persona. Y todo esto lo hace por maldad”, aseguró el personal trainer, que agregó: “Que se ocupe de su hija que lo necesita. Ella y la familia todavía comen de nosotros. Deberían respetarnos”.

Además, se viralizó también el episodio 1 de un podcast llamado El Casting que Gómez Abraham tenía subido a Spotify y a Youtube, y que la campeona de Gran Hermano borró en las últimas horas, donde contaba de manera novelizada cómo le hizo a su ex un cuestionario denominado “¿Cómo saber si mi marido es gay?”.

Foto: x.com/@Xx_LeMonster_xX Por: Hernan Jorge Khatchadourian

“El Episodio 1 del Podcast de Sol Abraham (ex-Participante de Gran Hermano) fue eliminado tanto en Spotify como en YouTube después de que apareció en el programa de PH con Andy Kusnetzoff pero ahí se los deje publicado y en 1080p para que lo puedan escuchar completo”, escribió una usuaria de X denominada “LeMonster” junto a captura del canal de Sol.

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