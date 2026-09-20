La salud de Mirtha Legrand volvió a generar preocupación luego de que la conductora de 99 años debiera ser internada nuevamente en el Sanatorio Mater Dei, apenas cinco días después de haber recibido el alta médica. Este domingo, mientras continúa su recuperación, Marcela Tauro brindó una información alentadora sobre la evolución de la diva.

La nueva internación se produjo el viernes 18 de septiembre, cuando Mirtha ingresó nuevamente al centro médico por un cuadro compatible con neumopatía. Según el parte oficial difundido por el Mater Dei, quedó internada para realizar estudios, continuar con el tratamiento y permanecer bajo controles médicos.

Durante las últimas horas también trascendió que los médicos lograron identificar una bacteria y ajustaron el tratamiento con antibióticos. Además, distintos periodistas informaron que Mirtha había presentado una leve mejoría y que permanecía estable, aunque bajo seguimiento médico.

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Este domingo, en Infama, Marcela Tauro sumó un nuevo dato sobre la salud de Mirtha Legrand. La periodista contó que la conductora fue trasladada de terapia intensiva a una sala común, una noticia que representa una señal positiva dentro de su recuperación.

Hasta el momento, el último parte médico oficial del Sanatorio Mater Dei indicaba que la conductora permanecía hospitalizada para recibir tratamiento y controles, y que la institución emitiría un nuevo comunicado el lunes si no se producían cambios.

Foto: Instagram (@mirthalegrand)

Oliver Quiroz contó que este domingo por la tarde, Nacho Viale visitó a su abuela bajo el estricto protocolo médico: con barbijo y con distancia. “Ella quiere que la visiten”, explicó que cronista, que contó que Marcela Tinayre fue a visitar a Mirtha este sábado por la tarde. Oliver informó que la bisnieta de Mirtha, Ámbar, llegó alrededor de las 17.30 al Mater Dei, y se unió a Nacho Viale en la sala donde está alojada la conductora.

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