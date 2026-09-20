A fines de 2025, Martina Stewart, una exparticipante de Gran Hermano, dio a luz a Rufina, su primera hija, fruto de su relación con su entonces pareja, Uriel de Martini. Se trataba del hermano de su ex novio, Rafael de Martini.

A menos de un año del nacimiento de Rufina, Martina y Uriel están separados. Y, si bien la crianza de su hija los mantiene en constante contacto, la relación no parece estar en el mejor de los momentos.

En las últimas horas, la exparticipante de Gran Hermano compartió un descargo en sus redes donde demostró su enojo tras enterarse de que su expareja había dejado que uno de sus amigos bañara a su hija.

Martina Stewart y su hija, Rufina (Foto: Instagram @martistewart_)

LA FURIA DE MARTINA STEWART EN REDES

A través de sus redes sociales, Martina Stewart compartió un descargo donde se la veía hablando a cámara y contó que, tras una charla con sus padres, llegó a una conclusión. “Mi papá me dio una respuesta que no me había agradado mucho. Me dijo básicamente: ‘Jódete, porque vos lo elegiste’. Me molestó un montón, pero por el otro lado es tipo: ‘¿Sabés qué? Un poco de razón tenés’“, empezó.

“Y hablábamos de las parejas que uno elige. Porque si es una pareja común, como las que todos tuvimos, te conocés, no te cierran cosas o no va, cortás, no lo ves nunca más en tu vida... o después te lo cruzás... está todo bien, va pasando el tiempo”, aseguró pero aclaró: “Pero cuando con esa persona tenés un hijo, te tenés que seguir relacionando con esa persona por el resto de tu vida”

La furia de Martina Stewart al enterarse de que expareja permitiera que su amigo bañara a su hija (Video: Instagram @martistewart_)

Finalmente, contó qué era lo que la había hecho enojar con su expareja. “Es doloroso. No estoy exagerando, estoy muy angustiada. No volvería el tiempo atrás, porque mi hija es lo mejor que me pasó en la vida. Yo no conocía el amor hasta que nació ella”, aclaró Martina que sumó: “Qué difícil explicar cosas que para uno son básicos: un amigo tuyo no puede bañar a mi hija. Y no es porque soy una loca, porque después te tratan de loca. ¡Sí, me molesta! Reacciono porque si yo no la cuido, no la cuida nadie...“.

“Cuando tenés un hijo con una persona que no tiene la misma mentalidad que vos, el mismo desarrollo familiar que vos, las mismas bases que vos, se te va a complicar... MUCHO. Y la vas a tener que pelear, tener una paciencia que no sabés de dónde sacar, porque tampoco podés reaccionar siempre, a veces te la tenés que comer y tenés que compartir la paternidad con una persona que no tiene tus mismos valores. Realmente es lo peor que te puede pasar”, afirmó.

Por último, Martina le dijo a sus seguidores: “Es muy común que cuando uno tiene una relación, el otro te venda que va a cambiar cuando nazca esa criatura y no pasa. Y lo peor de eso no es que te separes... lo peor es que tenés que convivir el resto de tu vida con una persona que no comparte tus mismos valores y que piensa distinto, y que se maneja de una forma que para vos está mal”.