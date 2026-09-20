Saludar al colectivero al subir, agradecer al bajar o intercambiar unas pocas palabras con un cajero, un mozo o cualquier trabajador de atención al público parece un gesto de simple cortesía. Sin embargo, para la psicología, ese comportamiento también puede reflejar una forma particular de relacionarse con quienes nos rodean.

Diversas investigaciones sobre el comportamiento social muestran que quienes realizan estas pequeñas interacciones suelen reconocer al otro como una persona y no únicamente como alguien que cumple una función. Esa actitud favorece la empatía, la conexión social y el bienestar emocional tanto de quien saluda como de quien recibe el gesto.

Aunque no existe un rasgo de personalidad exclusivo de quienes saludan al colectivero, los especialistas coinciden en que estas conductas están asociadas a una mayor disposición para conectar con los demás y prestar atención al entorno cotidiano, algo que muchas veces pasa desapercibido en la rutina.

Saludar al chofer del colectivo: qué revela la psicología sobre este hábito

Los psicólogos describen este comportamiento como una forma de atención social consciente. No implica mantener largas conversaciones, sino reconocer la presencia del otro mediante un saludo, una sonrisa o un agradecimiento.

Las personas que saludan al colectivero tienen una sensibilidad especial

En ciudades donde las personas suelen viajar concentradas en el celular o con auriculares, detenerse unos segundos para decir “buen día” rompe con la lógica del anonimato y genera un contacto humano breve, pero significativo.

Las investigaciones lideradas por el psicólogo Nicholas Epley, de la Universidad de Chicago, demostraron que las personas suelen creer que hablar con desconocidos será incómodo. Sin embargo, cuando esas conversaciones ocurren, tanto quien inicia el contacto como quien lo recibe suelen terminar el intercambio con un mejor estado de ánimo del que esperaban.

Ese beneficio no depende de ser extrovertido. Los estudios muestran que las personas introvertidas también experimentan una mejora en su bienestar cuando mantienen pequeñas interacciones sociales, aunque inicialmente crean que no las disfrutarán.

Por qué un simple saludo puede tener tanto impacto

Los expertos explican que estas acciones fortalecen el sentido de pertenencia y ayudan a construir confianza entre personas que comparten un mismo espacio, aunque solo sea durante unos minutos.

Las personas que saludan al colectivero tienen una sensibilidad especial

Además, quienes trabajan de cara al público suelen valorar especialmente estos gestos porque los hacen sentir reconocidos como individuos y no únicamente como prestadores de un servicio. Un saludo, una sonrisa o un “gracias” puede mejorar el clima de una interacción que, de otro modo, sería completamente impersonal.

En un contexto donde la tecnología redujo muchas de las conversaciones espontáneas de todos los días, la evidencia científica sugiere que recuperar esos pequeños intercambios puede aportar beneficios emocionales inesperados. No se trata de conversar con todo el mundo, sino de aprovechar las oportunidades para mostrar amabilidad y reconocer la presencia del otro.

En definitiva, saludar al colectivero no convierte automáticamente a alguien en una persona más empática o sensible. Pero la psicología sí indica que quienes incorporan este tipo de gestos cotidianos suelen estar más abiertos a la conexión social y contribuyen, con acciones muy simples, a hacer más agradable la convivencia diaria.