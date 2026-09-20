Una vez que se usan, los saquitos de té terminan en la basura embargo, pero quienes tienen plantas, huerta o jardín pueden darles una segunda vida antes de descartarlos con un novedoso truco casero.

Las hojas de té conservan materia orgánica y nutrientes incluso después de preparar la infusión. Al descomponerse, pueden integrarse al suelo o al compost y participar del proceso mediante el cual los microorganismos transforman los residuos orgánicos en material aprovechable para las plantas.

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Eso sí: antes de enterrar un saquito o colocarlo en una compostera conviene revisar de qué está fabricado. Algunos contienen plástico o materiales sintéticos que no deberían incorporarse a la tierra. Por ese motivo, ante la duda, la opción más segura es abrirlos y utilizar solamente las hojas.

Cómo reutilizar los saquitos de té en el jardín

Sumarlos al compost: una de las alternativas más sencillas consiste en incorporar las hojas de té al compost junto con restos de frutas, verduras y otros residuos orgánicos. El té funciona como un material verde y contiene alrededor de un 4% de nitrógeno, además de pequeñas cantidades de potasio y fósforo.

Para acelerar la descomposición, lo más práctico es abrir el saquito y volcar directamente las hojas. Los envoltorios tardan más tiempo en degradarse incluso cuando están fabricados exclusivamente con materiales orgánicos.

Alimentar a las lombrices: otra posibilidad es aprovecharlas en una lombricompostera o enterrarlas en el jardín para que las encuentren las lombrices. Estos animales consumen materia orgánica y producen humus, cuyos nutrientes quedan disponibles para las plantas.

Los usos de los saquitos de té que ayudan a mejorar las plantas. Foto: IA

Los saquitos pueden incorporarse enteros cuando están fabricados con materiales biodegradables, aunque abrirlos permite que las lombrices accedan y procesen las hojas con mayor rapidez.

Utilizarlos como fertilizante complementario: las hojas también pueden enterrarse o distribuirse en una capa fina alrededor de las plantas. Otra técnica consiste en volver a infusionar el saquito usado, obtener un té muy suave, dejarlo enfriar completamente y utilizar ese líquido para regar.

No obstante, este recurso debe entenderse como un aporte complementario y no como reemplazo de un fertilizante rico en nitrógeno. Tampoco conviene excederse con las cantidades.

Los tés negro y verde pueden generar una ligera acidificación, mientras que determinadas infusiones frutales pueden resultar mucho más ácidas. Por eso, estas últimas son especialmente compatibles con especies que prefieren suelos ácidos, como azaleas y arbustos de arándanos.

Por qué las hojas de té también pueden ayudar contra algunas plagas

Repeler caracoles y babosas: el último uso consiste en distribuir pequeñas cantidades de hojas alrededor de las plantas para intentar mantener alejadas determinadas plagas, especialmente caracoles y babosas.

Los usos de los saquitos de té que ayudan a mejorar las plantas. Foto: IA

La cafeína presente naturalmente en el té puede actuar como repelente, mientras que los aromas intensos de algunas infusiones también podrían contribuir. Entre las opciones utilizadas con este objetivo aparecen variedades con menta o canela, dos olores fuertes que ciertos insectos tienden a evitar.

De todas maneras, no conviene considerar al té como una solución definitiva contra las plagas. Su principal ventaja está en otro aspecto: permite reaprovechar un residuo doméstico y devolver materia orgánica al jardín de una manera sencilla.

La recomendación fundamental antes de hacerlo es verificar la composición del saquito. Si contiene plástico o materiales sintéticos, hay que descartarlo y utilizar únicamente las hojas. Con cantidades moderadas y ese cuidado previo, el té que normalmente termina en la basura puede convertirse en un recurso más para el cuidado de las plantas.